“视听中国 全球播映”活动在蒙古国启动

人民网乌兰巴托9月1日电（记者霍文）由国家广播电视总局主办的“视听中国 全球播映”蒙古国启动暨纪录片《习近平治国方略：中国这五年》首映仪式1日在乌兰巴托举行。来自中蒙两国政府机构、行业代表、媒体记者百余人，现场观看了蒙语版配音的纪录片《习近平治国方略：中国这五年》。

《习近平治国方略：中国这五年》纪录片通过一系列真实、鲜活的故事案例，展现了习近平治国理政的实践和成就，对习近平新时代中国特色社会主义思想进行了深入浅出的影像解读。

中宣部副部长蒋建国在致辞中说，近年来中国国务院新闻办公室与国家广播电视总局积极落实2014年习近平主席访问蒙古国期间宣布的中蒙人文交流一揽子计划，组织译制了《北京青年》《生活启示录》《平凡的世界》等一大批优秀的蒙古语版中国电影、电视剧、动画片、纪录片，在蒙古国国家公共广播电视台等主流媒体播出，受到蒙古国观众热烈追捧。

中国驻蒙古国大使邢海明表示，2014年中蒙建立全面战略伙伴关系以来，双方高层交往频繁，政治互信不断夯实，经贸合作成果丰硕，人文交流丰富多彩，拉动中蒙关系快速向前发展。

蒙古国外长朝克特巴特尔说，中蒙建交70年以来，中蒙关系经历了各种发展历程，作为山水相连的好邻居、好朋友，两国应该将中蒙关系不断推向新的更高水平，深化发展中蒙全面战略伙伴关系，促进共同繁荣。

蒙古国教文科体部副部长冈巴雅尔表示，在两国元首的见证下，根据双方签署的《中蒙建交70周年纪念活动计划》，双方将共同举办一系列文化交流活动。相信中蒙两国间的文化交流与合作将为两国友谊谱写新篇章。

此次在蒙古国举办的“视听中国 全球播映”活动为庆祝中华人民共和国成立70周年的系列品牌活动。在国务院新闻办的指导下，国家广电总局以“壮丽七十年 荧屏庆华诞”为主题，精选70余部的优秀视听作品，于8月至10月，在全球50多个国家60多个主流电视台和网络视听媒体平台播出，并举办庆祝活动。

“视听中国 全球播映”活动将在俄罗斯、老挝、越南、匈牙利等国家举办，为中华人民共和国成立70周年营造浓郁氛围。

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