南苏丹驱逐危害其国家安全的20名外国人

人民网讯 南苏丹政府发表声明称，由于包括多名英国人在的20名外国人从事危害南苏丹国家安全的活动，内政部已将他们驱逐出境，并永不允许再入境。

据南苏丹国家电视台1日报道，南苏丹内政部长迈克尔发表声明说，有充分证据证明在私营保安服务公司工作的20名外国人参与了危害南苏丹国家安全罪的活动，8月30日晚间，他们全部被驱逐出境，并永不允许再入境。被驱逐出境的20人中，有4名英国人和16名肯尼亚人。沙特《中东报》称，迈克尔在声明中没有透露上述20人参与罪行的具体情况，只表示他们是一个名为安尼特保安公司的管理人员。

迈克尔在声明中指出，上述20人被驱逐出境，但他们所在的保安公司还可以在南苏丹继续工作，也可以再派公司新的管理人员。（安国章）

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