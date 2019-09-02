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第三届太和文明论坛将于9月6日在京举行

2019年09月02日10:18  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 志合越山海，仲秋殊方来。由太和智库发起创办的第三届太和文明论坛即将于9月6日在京拉开帷幕。本届论坛继续以“科学文化·未来伦理·共同价值”为主题，设立国际关系、教育文化、前沿科技、“一带一路”安全与发展四个分论坛。届时，上海合作组织秘书处、美中关系全国委员会、尼扎米国际中心、中国公共外交协会等组织机构，及部分外国驻华使馆嘉宾将应邀出席论坛，围绕相关议题进行广泛深入的交流探讨。

纷纷扰扰，世界何处去

当今世界，国际格局正发生深刻变革，经济全球化进程出现波折，全球治理面临新的矛盾问题，发展道路与模式竞争日趋激烈，保护主义大行其道，民粹主义声势上涨，“逆全球化”势头强劲。本届太和文明论坛国际关系分论坛将围绕中美关系的现实与未来、国际秩序演变与“人类命运共同体”构建、变局中的多元文明互动等议题进行深入研讨，旨在廓清迷雾，弥合分争，寻求管控危机、合作共赢之道。

新技术新向度，职业教育以何实现变革发展

中外教育合作是中外人文交流中最具基础性、持久性、先导性和广泛性的话题。推动不同层次、不同领域的中外教育合作，对于促进不同文明与文化间的相互理解、相互尊重与共同进步具有重要意义。本届太和文明论坛教育文化分论坛将聚焦“5G时代”“职教革新”两个关键词，力求在以产业-教育为纵轴、以中国-世界为横轴划分的四个象限内，探寻职业教育改革创新的新路径和“一带一路”职业教育合作的新范式。

破除藩篱，促进全球科技融合共享

新的历史背景下，大国科技竞争日趋激烈，全球科技合作受到“单边主义”“科技冷战”等思潮严重冲击，“脱勾论”“双体系论”“平行体系论”甚嚣尘上。本届太和文明论坛前沿科技分论坛将深入探讨“数字革命”时代科技对人类社会发展进步的冲击与影响，以及如何化解科技竞争与合作之间的矛盾冲突，促进全球科技的融合发展与共建共享。

安全与发展，“一带一路”的永恒主题

中国发起“一带一路”倡议，为世界提供了一个开展广泛合作的国际平台和普受欢迎的公共产品，但与此同时，受国际地区局势动荡、世界经济发展不均衡等因素影响，“一带一路”建设发展仍面临诸多亟待解决的难题。此次太和文明论坛特设立“一带一路”安全与发展分论坛，旨在通过分析探讨“一带一路”建设发展面临的挑战与应对机制，为使“一带一路”真正成为“和平之路”“繁荣之路”提供智慧方案。

春华秋实，经年有成。三年来，太和文明论坛始终坚持“严谨客观、面向国际、着眼前沿、务求实效”的原则，直面矛盾问题，倾听各方声音，坚持不懈，为构建共同价值、平抑化解矛盾冲突、促进和谐恒续发展凝聚共识力量，致力于成为促进世界融通交流与和谐发展的公共外交平台。

(责编：崔越、徐祥丽)
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