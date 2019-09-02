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“恐美”心理不应有

中国有条件有能力应对中美经贸摩擦（热点辨析）

北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心

2019年09月02日10:12  来源：人民网－人民日报
 

　　去年3月以来，美方一些人单方面挑起中美经贸摩擦，中国不得不采取必要反制措施捍卫国家和人民利益。在美方极限施压面前，一些人产生了“恐美”心理，这是完全不必要的。综合分析、客观研判，中国具备应对中美经贸摩擦的条件和能力。

　　坚持党的领导是应对美方挑起经贸摩擦的根本保证。办好中国的事情，关键在党。党的领导是决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的根本保证。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。面对世界经济复苏艰难曲折、单边主义和保护主义抬头的严峻挑战，面对我国经济进入转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力攻关期的新形势，以习近平同志为核心的党中央审时度势、统揽全局、科学决策，作出我国经济发展进入新常态、我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期等重大战略判断，作出以推进供给侧结构性改革为主线加快建设现代化经济体系，紧扣重要战略机遇新内涵加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等科学决策部署，推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。当前，我国经济平稳健康发展，社会大局稳定，各项建设事业蒸蒸日上，中华民族伟大复兴展现出无比光明的前景。美方一些人挑起经贸摩擦，不过是中国发展进程中的一道坎儿。只要我们增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实好党中央决策部署，协同推进改革发展稳定各项工作，就能把握大局、稳定全局、应对变局，迈过美方挑起的经贸摩擦这道坎儿。

　　坚持做好自己的事情是应对美方挑起经贸摩擦的根本之道。坚持做好自己的事情，通过改革开放发展壮大自己，是应对经贸摩擦的根本之道。中国是世界第二大经济体，经济韧性好、潜力足、回旋余地大，具有强劲的内生动力、广阔的转型升级空间和规模巨大的国内市场，有条件、有能力化解经贸摩擦带来的冲击，保持经济平稳健康发展良好势头。党中央、国务院围绕“稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资、稳外资、稳预期”制定出台一系列政策措施，既帮助企业解决当前面临的困难，又为经济高质量发展积蓄长期动力。即使从外需看，我国外贸也具有规模大、韧性强的优势。最近，党中央、国务院在大规模减税降费、进一步提升贸易便利化水平、继续加快推进自贸试验区建设、支持企业开拓多元化市场等方面出台一系列政策措施，给外贸企业带来利好，有利于将经贸摩擦的不利影响降到最低，促进我国外贸高质量发展。

　　中国特色社会主义制度是应对美方挑起经贸摩擦的根本制度保障。改革开放以来，我国创造了举世瞩目的发展奇迹，彰显了中国特色社会主义制度的独特优势。我们将社会主义与市场经济有机结合起来，充分发挥两者优势，创造性地建立社会主义市场经济体制，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，有效克服市场经济的自发性和盲目性，使资源配置更加优化高效，为经济发展开辟了广阔前景。我们坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，形成社会主义市场经济条件下集中力量办大事的新机制，有效促进社会生产力解放和发展，促进现代化建设各项事业发展，促进人民生活水平提高。我们不断完善中国特色社会主义制度，不断革除阻碍发展的各方面体制机制弊端，激发全社会创造力和发展活力，充分彰显制度的强大保障能力。中国特色社会主义制度优势，是我们成就事业的重要法宝，也是应对美方挑起经贸摩擦的强大底气所在。

　　（执笔：林建华）  


　　《 人民日报 》（ 2019年09月02日 08 版）

(责编：杨牧、刘洁妍)
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