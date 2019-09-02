理性看待和应对中美经贸摩擦（人民要论）

2018年3月以来，美方一些人单方面挑起经贸摩擦，对中国输美商品肆意加征关税，无理打压中国高科技企业，不仅激起中国人民的强烈反对，也受到国际社会的广泛批评。日前，美方宣称将进一步提高中国输美商品关税税率。这严重违背两国元首共识，损害中美两国利益，威胁全球产业链、供应链安全，拖累国际贸易和世界经济增长。面对美方的极限施压和霸凌行为，中方保持理性、克制态度，始终强调对贸易战我们不愿打、不怕打，必要时不得不打，坚决反制任何挑衅。然而，社会上也有少数人存在一些模糊认识，出现了“恐美崇美”的心理和言论。对此，有必要加以辨析引导，澄清是非、凝聚共识，坚决维护国家核心利益和人民根本利益。

软弱退让换不来同情

面对美方主动挑起、肆意升级的中美经贸摩擦，有人感到焦虑和担忧，社会上出现了一些“恐美崇美”言论。比如，有一种观点认为中国不该反击，而应放低姿态、委曲求全，尽可能满足美方要求，换取美方的同情与“豁免”。有“恐美崇美”心理的人，在面对中美经贸摩擦时，不去客观判别是非曲直，而是近乎本能地认为美方的做法“总是有理”，中国跟美国斗是“鸡蛋碰石头”，最后倒霉的是自己。这种“恐美崇美”心理，根源于中国近代积贫积弱、备受列强欺凌的屈辱历史，是一种极不自信的心理，总认为“外国的月亮比中国的圆”，因而一遇风浪，就容易害怕退让。当然，也有一些人别有用心，企图通过夸大中美实力差距，宣扬与美国抗衡中国必败的观点，削弱中国人的信心，制造混乱。还有一些人则是不明就里或一知半解、人云亦云，为“恐美崇美”言论所蛊惑。

应当承认，今天中美两国的发展水平仍有很大差距，美国在经济、科技、军事等方面依然拥有明显优势。但也应看到，经过新中国成立70年特别是改革开放40多年的发展，中国已经是世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国，综合国力迅速跃升。从经济层面看，中美在许多领域实际上是各有优势，如中国拥有全世界最完整的工业体系和产业链，而美国占据产业链价值链高端环节，等等。人们常说中美两国经济互补性强，实际上就意味着中美两国经济各有比较优势，而且中国经济的自主能力、体制优势、巨大潜力更有利于和对手长期抗衡。回想新中国刚刚成立、百废待兴之时，面对帝国主义打到家门口，我们都敢于应战，打出了一条不可逾越的“三八线”。今天的中国，又岂会任人欺侮？

持有“恐美崇美”心理的人，其实并不理解美方一些人挑起经贸摩擦的实质和意图。为了攫取垄断利益、维护霸权地位，美方一些人不顾国际公义和全世界人民的利益，采取一系列单边主义、践踏规则的霸凌行为，只希望美国一家独大，已经遭到国际社会普遍谴责。这些人正是因为认为中国迅速发展对美国霸权构成了挑战，才将中国视为战略对手，对中国使出“围追堵截”的百般手段，竭力阻遏中国发展势头。美方一些人甚至扬言要把中国“打回第三世界”。在这个时候，恐惧、害怕是没有用的，这些人不会因为中国委曲求全而改变维护自身霸权的目标，只会得寸进尺，直到把中国发展势头完全压制住。但是，近14亿中国人不可能放弃追求美好生活的权利，中国也不可能改变已经被实践证明了的正确发展道路。中国如果在霸权压力下软弱退让，那就真要犯颠覆性的历史错误。因此，面对极限施压、霸凌行为，软弱退让换不来同情，只有坚持有理、有利、有节的斗争，才能维护国家核心利益和人民根本利益。

敢于斗争才能赢得胜利

美方一些人挑起经贸摩擦以来，中国本着维护中美关系稳定大局的诚意，尽最大努力与之进行沟通和磋商，在坚决反制美方无理挑衅时保持理性和克制，但在重大原则问题上绝不让步。事实证明，服软示弱并不能让美方一些人回归理性、停止施压。我们要丢掉幻想、敢于斗争、善于斗争，树立和坚定通过斗争赢得胜利的信念。

如今美方一些人对外表现出极端强硬立场。在对华经济和贸易政策领域、在外交与安全领域，美国政府中起主导作用的大都是一些强硬派政客。这些人信奉的是“丛林法则”，欺软怕硬、弱肉强食。对这些人，服软示弱无法求得安全。面对这样的对手，我们不应抱有任何幻想。服软示弱无法得到同情，只有敢于斗争才能赢得尊重。当年，清王朝要“量中华之物力，结与国之欢心”，却招致被瓜分豆剖、亡国灭种的危机。上世纪80年代，日本迫于美国压力签下“广场协议”，给日本陷入“失落的二十年”埋下伏笔。历史一再警示我们，这些人霸权主义的逻辑从未改变，霸权主义者恃强凌弱的本性也从未改变。新中国的大国地位是敢于斗争、善于斗争才得来的。今天中华民族要实现强起来，也不能指望得到别人的恩赐，必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。

对于美方在谈判中的反复无常与极限施压，中国采取了有力的回应和反制措施，但中国的应对总体来说非常克制，展现出一个负责任大国应有的理性。然而，美方一些人出尔反尔、不断加码。当地时间8月23日，美方声称将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率。殊不知，经济运行自有其规律，违背规律者可能逞一时之快，但终将在“时”与“势”面前败下阵来。

中华文明崇尚“和为贵”，但并不意味着中国人民不敢斗争，中华民族在历经磨难中锻造了不屈不挠、英勇奋斗的品格。回望历史，中华民族正是在一次次敢于斗争、善于斗争中，才不断取得新胜利、开创新局面，成就了5000多年生生不息的中华文明，也赢得了包括各种对手在内的世人尊重。上世纪90年代初，面对美国等西方国家的制裁，邓小平同志坚定地说：“中美关系要搞好，但不能怕，怕是没有用的。中国人应该有中国人的气概和志气”“你越怕，越示弱，人家劲头就越大”。这是总结历史和现实得出的结论，对于我们今天应对中美经贸摩擦具有重要启示意义。人必自尊，然后人尊之。自尊才能赢得尊重，自尊才能自信，自信才有力量。面对打上门来的经贸摩擦，必须彻底丢掉“恐美崇美”心态，清醒认识到美方一些人对中国的遏制打压是中国发展壮大必然要承受的外部挑战，是我们在中华民族伟大复兴进程中必须迈过的一道坎儿。

在大变局中实现大发展

当今世界正处于百年未有之大变局，大国竞争更加激烈，尤须敢于斗争、善于斗争。应当看到，今天的中国已经不再是当年积贫积弱的中国，拥有战胜困难与挑战的坚定信心和强大实力。还应看到，我们坚持多边主义、反对单边主义，主张合作共赢、反对一家独占，这顺应时代潮流、符合历史规律，是道义所在、人心所向。只要我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定信心、奋发有为，集中精力做好自己的事情，更加自信地走向世界，我们就会在大变局中实现大发展，在中华民族伟大复兴的道路上阔步前行。

中国经济保持良好发展势头，综合国力将持续增长。虽然中国经济不再以两位数增长，但增长速度仍位居世界主要经济体前列，而且经济增长的质量和含金量更高，正在加快转向高质量发展轨道。尽管我国人口开始老龄化，但人口年龄的中位数仍比较低，还有比较长时间的人口红利。2018年，中国在校大学生总数接近3000万，成为人类历史上最大规模的高等教育，中国未来的人才红利非常可观。经过70年发展，中国科技水平在许多领域已进入世界先进行列，并且还在快速进步。中国拥有世界最大规模的制造业，而且体系完整、创新能力强，还拥有位居世界前列、仍有巨大潜力的国内市场。这些优势可以让中国经济长期保持较快增长，中国综合国力增长具有广阔前景。

中国社会团结稳定，具有健康发展的良好条件和环境。新中国成立70年来取得巨大发展成就，一个重要条件是国家政治和社会稳定。中国共产党作为中国特色社会主义事业的坚强领导核心，发挥总揽全局、协调各方的作用，确保国家得到有效治理；同时发挥人民群众的主体作用，调动人民群众的积极性主动性创造性，有力应对各种风险挑战，中国社会稳定具备牢固基础。特别是在中国共产党的坚强领导下，中国人民经过长期实践探索，开辟了中国特色社会主义道路，中华民族伟大复兴展现出无比光明的前景。我们有信心继续保持社会政治稳定，为国家进一步发展、人民生活不断改善创造良好环境和条件。

在国际风云变幻中，中国作为世界第二大经济体和负责任大国，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。面对单边主义、保护主义逆流涌动，中国坚定维护多边贸易体制，与各国深化合作，为全球发展不断注入正能量。美方一些人无视多边贸易规则，单方面对多国提高关税，严重干扰基于市场规则的全球产业链分工，损害全球自由贸易基础和经济全球化进程，给世界经济带来重大风险，给整个国际体系平稳运行带来巨大冲击。当今世界，中国已经成为捍卫多边主义、国际规则和自由贸易的重要力量，中国的贡献得到各方高度评价。世界潮流，浩浩荡荡；顺之则昌，逆之则亡。中美经贸摩擦孰是孰非、孰成孰败，我们且看历史的回答。

（作者分别为中国人民大学国际关系学院教授、中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2019年09月02日 08 版）

(责编：杨牧、刘洁妍)