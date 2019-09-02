新华社华盛顿9月1日电 财经观察：经贸摩擦难消美国企业开拓中国市场热情

新华社记者许缘

8月以来，美方单方面升级中美经贸摩擦，甚至发出一些鼓动在华经营的美国企业撤出中国的“杂音”。但基于市场经济原理，中国这一投资热土和消费市场并未遭受冷遇。相反，有很多美国企业正寻求与中国建立更密切的经贸联系。

美国荣鼎咨询公司日前公布的数据显示，中国正在扩张的消费市场对美国企业很有吸引力。尽管贸易紧张局势加剧，美国公司在中国的投资仍在增长。2019年上半年，美国企业在华投资68亿美元，比过去两年同期均值高出1.5%。其中很多投资项目为持续数年的建设项目，凸显美国企业对中国市场具有长期热情。

在美国乃至全球经济增长不断放缓的当下，中国对很多面临本土市场饱和的国际公司来说意味着新增长点，中国因此成为美国企业长期投资的重要目的地。

以咖啡消费市场为例，随着中国消费者对咖啡的兴趣日趋浓厚，中国正成为咖啡零售商日益重要的市场。星巴克咖啡公司正是看准这一商机，将更多经营重点转向中国。去年5月，星巴克咖啡公司宣布了一项跨度为五个财年、专门针对中国内地市场的增长计划，每年将在中国内地新增门店600家。

不久前，美国超市巨头开市客中国内地首家门店迎来“开门红”，让美国企业再次感受到中国消费市场迸发的能量和蕴藏的巨大潜力。

在中国（上海）自贸试验区临港新片区，上海有史以来规模最大的外资制造业投资项目特斯拉上海超级工厂正在紧张地施工建设，预计将于2019年年底正式投产。

总部位于美国亚特兰大的全球铝材生产巨头诺贝丽斯公司近日宣布在华拓展计划。该公司表示看好中国作为全球最大汽车产销市场的发展前景，以及中国汽车产业向新能源汽车转型升级的机遇。即便面临中美经贸摩擦，该企业依然不改加大对华投资的初衷。

看准中国消费者购买力的美国珠宝零售商蒂芙尼公司今年第一季度将部分限量款珠宝转移至北京和上海的门店，以方便中国消费者购买。蒂芙尼还正在升级其在中国的所有旗舰店，凸显其对中国市场的重视程度并未因中美经贸摩擦而降低。

对以营利为目标的企业来说，中国潜力巨大的消费市场具有天然吸引力。美中贸易全国委员会29日发布的2019年度调查结果显示，中国市场仍是一个优先战略目标市场，97%的受访企业表示今年在华盈利能力有所增强。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，在华经营的大多数美国企业都明白，在可预见的未来，中国仍将是全球增长的主要引擎之一。

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