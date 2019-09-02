应对埃博拉疫情 联合国秘书长访刚果（金）

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯8月31日抵达刚果（金），呼吁“团结”应对埃博拉疫情。

古特雷斯抵达后会晤他派往刚果（金）的特使莱拉·佐罗古伊。两人遵循当地卫生条例，没有握手。相关卫生条例旨在防范和遏制埃博拉病毒传播。

按照日程安排，古特雷斯将先后访问北基伍省首府戈马市和同省贝尼市。贝尼市最早暴发埃博拉疫情，随后扩散至戈马市和其他地区。戈马常住人口大约100万，西邻卢旺达吉塞尼省。

联合国一名发言人告诉媒体记者，古特雷斯将前往一处埃博拉治疗中心，与治愈患者和医护人员见面。

刚果（金）的埃博拉疫情去年8月暴发，从东部偏远地区逐渐扩散，北基伍省、伊图里省和南基伍省目前出现确诊病例。世界卫生组织7月17日警告，刚果（金）埃博拉疫情是“国际关切的突发公共卫生事件”，触发全球卫生紧急状态。

刚果（金）卫生部8月29日通报，自埃博拉疫情去年8月暴发以来，超过2000名确诊患者和疑似患者死亡。（郑昊宁）【新华社微特稿】

(责编：楚天舒(实习生)、徐祥丽)