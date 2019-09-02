希腊加强边境管控提速遣返程序 欲阻新一轮难民潮

过去一周，抵达希腊的难民数量激增，促使希腊当局警惕。希腊政府部门8月31日紧急开会，决定加强边境管控、提速遣返难民程序，以阻止新一轮难民潮。

路透社报道，十多艘船搭载大约600名难民和非法移民8月29日驶抵希腊。这是三年多来首次有这么大规模的难民同一天抵达希腊。

2015年难民潮高峰之际，大约100万来自非洲和中东战乱地区的难民和非法移民涌入欧洲，其中多数经由希腊、意大利等“门户国家”前往欧洲其他国家。

欧洲联盟与土耳其2016年3月达成应对难民潮的协议，抵达希腊的难民数量随后显著减少，但后来随着巴尔干国家关闭边境，数以万计难民长期滞留希腊。

今年夏季，抵达希腊的难民数量再度增加，而8月新增难民数量创下过去3年来单月最高纪录。近期登陆希腊的难民多数来自阿富汗。

希腊多个岛屿的难民收容中心原本超负荷运转，如今更是拥挤不堪，所收容的难民数量至少超标两倍。一些人道主义援助组织说，希腊莱斯沃斯岛等多地的难民收容中心居住条件相当糟糕，难以接纳数量庞大的难民。

希腊外交事务和国防委员会8月31日紧急开会，商讨应对之策。

会议决定，希腊政府将加强边境管控，与欧洲边境管理局、北大西洋公约组织执法人员共同巡逻，以阻止难民潮；加快对庇护申请的处理速度，以便尽快将不符合条件的难民遣送出境，视情况遣送到土耳其或原籍国；尽快把滞留希腊多个岛屿的难民转移到希腊本土，以缓解各岛压力。

根据欧盟与土耳其2016年达成的协议，土耳其接收遭欧盟国家遣返的难民和非法移民，欧盟提供安置资金。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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