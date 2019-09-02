回应美方 伊朗展示发射失败的卫星

伊朗方面8月31日向媒体记者展示“金星1号”，说这颗处于发射准备状态的卫星完好无损。

前一天，美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体发布一张卫星拍摄的照片，嘲笑伊朗发射卫星失败。

【针锋相对】

伊朗媒体8月31日报道，多名记者在一座国家实验室见到“完好无损”的“金星1号”。

当记者问及卫星发射前发生的爆炸，伊朗通讯与信息技术部长穆罕默德·贾瓦德·阿扎里—贾赫鲁米说，国防部将发布事件细节。

“但是我们知道，‘金星’卫星（的发射）仍在准备中，”贾赫鲁米说，“在伊朗太空研究所。”

特朗普8月30日在“推特”发布一张卫星拍摄的图片，显示一个疑似卫星发射场发生爆炸。特朗普写道：“美国与这一灾难性事故没有牵连……我祝伊朗好运，确定1号发射场到底发生了什么。”

多家媒体以消息人士为来源报道，伊朗一枚即将发射的运载火箭8月29日在北部霍梅尼航天中心发射台爆炸，那枚火箭原定把卫星送入轨道。

特朗普在“推特”发文后数小时，贾赫鲁米在“推特”发布一张他与“金星1号”的合照，写道：“现在的我和‘金星1号’。早晨好，唐纳德·特朗普！”

伊朗今年1月发射国产卫星“帕亚姆”号失败，2月发射国产卫星“杜思提”号成功。

【对抗不减】

就伊方多次发射运载火箭，美方指认伊方违反联合国安全理事会第2231号决议。这一决议确定伊朗核问题全面协议生效、执行和监督等细节，同时呼吁伊朗不要从事与可用于运载核武器的弹道导弹相关活动，但没有明令禁止。

伊朗否认卫星发射违反安理会决议或其他国际公约，理由是这类活动没有“军事属性”。

美国政府去年5月退出伊核协议，恢复并追加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊方就弹道导弹和一些地区问题重新谈判，施压手段包括试图“封杀”伊朗原油出口。美方近期加强在海湾的军力部署，伊方放弃执行协议部分条款，双方“动作”不断。

只是，伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希暗示，美方“封杀”伊朗原油出口的立场可能出现松动。伊朗伊斯兰共和国通讯社8月31日以阿拉格希为消息源报道，法国总统埃马纽埃尔·马克龙和美国总统特朗普在七国集团峰会期间会晤，美方就同意伊朗出口原油显现“一定的灵活性”，“显示伊方的极限抵抗政策成功”。

阿拉格希说，伊方与欧洲方面正在就挽救伊核协议作“困难和复杂”的谈判，伊方有两大基本诉求，即解除对伊朗原油出口和银行业的限制。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼27日说，要想缓和与伊朗的紧张关系，美国应当迈出“第一步”，即解除所有对伊制裁。他31日再次呼吁民众团结，共同应对美国发起的“经济战”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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