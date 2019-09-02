在日中国留学生和学者召开座谈会庆祝新中国成立70周年。

人民网东京9月1日电（记者刘军国）8月31日下午，在日中国留学生和学者在东京召开座谈会，庆祝新中国成立70周年。20多位在日中国留学生和学者结合自己的专业领域和亲身经历，畅谈70年来中国在各行各业取得的伟大成就。中国驻日本大使馆公使郭燕、公使衔参赞胡志平应邀参加，并同与会者进行了交流。

郭燕在讲话中指出，70年来中国实现了从站起来、富起来到强起来的跨越性发展，今天的中国比历史上任何一个时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，作为中华儿女，我们应该感到自豪和骄傲。中国的发展从来都不是一帆风顺的，当前更是到了愈进愈难、愈进愈险而又不进则退、非进不可的时候。面对各种挑战，我们有充足的理由相信，中国有信心有办法有能力突破各种险阻，按照我们既定的目标不断向前发展。希望广大在日留学生和学者继续发扬爱国优良传统，为祖国发展和中日友好作出贡献。

来自东京大学、早稻田大学、横滨国立大学等多所日本知名大学的中国留学生们纷纷表示，作为国家改革开放的受益者，感恩祖国的发展，为祖国的强大而自豪，要按照习近平主席的要求，努力学好本领，做好接力的准备。东京大学博士生任永生表示，身为一名留日学子，希望学成回国后能作为中日友好的一个纽带，为中日科技、文化交流等事业贡献自己的一份绵薄之力。早稻田大学硕士生宋晨通过自己一家三代的青春奋斗史讲述新中国成立70周年来取得的翻天覆地变化。宋晨表示，现在在日本努力学习，将来学成回国为中国金融行业发展添砖加瓦。东京大学博士生梅旭涛表示，“我与我的祖国，心永远在一起。学成按期归国，为国服务是我们不变的追求和奋斗目标。”

旅日学者们纷纷表示，随着中国的日益强大，华人华侨越来越有底气有自信，愿与祖国同呼吸共命运，继续以各种方式回报祖国，为国服务。中国留日同学总会会长汪先恩表示，1915年由李大钊等留日先辈创立的中国留日同学总会一直积极努力推动中华民族的振兴和中日友好交流。作为当代留日学人，为祖国的发展作贡献是我们义不容辞的责任。

胡志平在总结发言中说，新一代留学生的发言激情澎湃，老一代学子的发言深情依旧，充分表达了留日学人对新中国成立七十周年的美好祝福。留日学人在中国革命、建设、发展各个阶段都作出了重要贡献，希望大家对祖国发展和民族振兴再建新功。（完）

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