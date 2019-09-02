关税大棒拦不住中国发展！央媒一线调研直击创新与应对

关税大棒拦不住中国发展！每一朵浪花，都在见证大海的澎湃。

九月第一天，央媒两档重磅栏目推出，讲述中国经济面对挑战，创新发展和高质量发展的故事。

两档栏目分别是，亮相当晚新闻联播的系列报道《风雨无阻 坚定前行》和新华社特别报道“来自经济前沿的故事”。

中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。去年以来，中美经贸摩擦带来的冲击使得沿海部分省区市的经济发展率先承压。一年多时间里，企业、百姓和政府是如何面对压力和挑战的？突围中，如何化压力为动力，坚定推进经济社会的高质量发展的？

首先来看央视在湖州的一线调研。

一直以来，湖州都是以传统产业为主，外向型企业密集，美国一直是湖州最大的出口市场，外部环境变化对当地经济造成的影响可想而知。但是记者日前采访这些和美国有贸易的企业，他们的回答却是这样的。

浙江大康控股集团有限公司董事长毛如佳说：“我们可以拓展‘一带一路’，也可以做内销，不断地提升自己。”

久盛集团董事局主席张恩玖说：“中国市场潜力巨大。”

诺力智能装备股份有限公司总经理说毛英：“中美贸易战以后，加速了我们转型发展的进程。”

再听听，湖州企业的美国合作伙伴这样说。

美国合作方企业代表安迪·洛迪德：“中美贸易战正持续不断地影响着北美的市场，美国的消费者不得不为此买单。”

诺力美国经销商罗伦·斯威考说：“接下来的几年内，还是会选择和中国供应商合作。是的，我们根本没有考虑换掉中国供应商。”

相比于如今企业的自信，外国合作方的执着，去年的情况却是另一番景象。

订单下滑，首先吃紧的是企业的周转资金。湖州稳外贸的第一招就是保证健康企业的资金链不要断掉。第二招，帮助企业开拓多元市场。第三招就是用高质量发展的顺势加外形势变化的倒逼，用改革的手段加速企业苦练内功，让“湖州制造”不可替代。

如今的湖州，传统产业转型提速，重大项目引领，过去的块状经济正在根据区位产业基础，逐步形成高附加值产业链的特色产业集群。而6月份刚成立的太湖新区高起点规划，正在积极构建数字经济、新能源汽车、生物医药等现代绿色产业体系，努力成为撬动湖州高质量发展的新引擎。

新华社特别报道“来自经济前沿的故事”开篇播发综述《每一朵浪花，都在见证大海的澎湃——经济前沿城市应对挑战进行时》。

文章说，中国经济是一片大海,而不是一个小池塘。从苏州繁忙的企业研发中心，到潍坊高速运转的生产车间，再到深圳风头正劲的创业企业……连日来，记者在上海、苏州、湖州、泉州、潍坊、深圳、义乌等城市调研时感受到，面对当前全球经济衰退，保护主义、单边主义抬头的狂风骤雨，大海从容以对。

在随后推出的上海篇《“小面包会议”背后 上海发展拿出了逆势飞扬的劲头》中，文章说，营商环境没有最好，只有更好。在上海的基层，今年以来“小面包会议”（错过了饭点啃面包）、“站立式办公”（在企业车间里召集相关部门商议）蔚然成风，各级干部加班加点为企业发展解决实际问题。

文章还专门提到了刚刚落地的上海自贸区临港新片区——获得土地不到24小时，就实现建设用地规划证、用地批准书、工程规划证“三证连发”，拍下首块工业用地的新奥公司，体会到了什么叫“临港速度”。

文章说，临港是上海发展的缩影。背靠长江水、面向太平洋的上海，历来是观察中国经济的绝佳窗口。应对外部挑战，上海立足全国发展大局，积极构筑城市发展战略新优势。在申城走访，记者听到的是敢闯敢干、只争朝夕的故事，感受到的是逆流而上、逆势飞扬的劲头。

大海从容应对，但在美国本土呢？

美国政府挑起并不断升级对华经贸摩擦以及由此招致的反制措施，让不少美国企业面临巨大压力，他们明确表示，美国企业离不开中国。

不少与中国有长期业务往来的美国企业界人士对美国不断对华输美商品加征关税表示担忧，认为这让他们面临巨大打击，也给美国经济带来衰退风险。

还有不少美国企业家指出，中国是全球生产链上的重要组成部分，美国企业离开中国是不现实的。

“简单乐趣”玩具公司首席执行官杰伊·福尔曼日前在接受美国消费者新闻与商业频道采访时指出，他的公司总部虽然设在佛罗里达，但90%的产品都在中国生产。中国拥有充足的熟练劳动力、完善的基础设施、良好的安全和质量控制系统、完整的生产链条等综合优势，能稳定地生产质优价廉的玩具，他的企业不可能离开中国。

美中贸易全国委员会近日公布的调查报告也显示，有87%的受访企业表示“没有或没有计划将经营活动迁出中国”。有82%的受访企业表示，2019年仍将中国列为公司的战略重点、甚至是首要战略重点。

1日出版的人民日报发表钟声文章，题目是《关税大棒拦不住中国发展》。

文章说，面对美方一些人不断升级经贸摩擦，中方始终坚持站在公道正义一边，彰显以实力和韧性为支撑的充沛底气。

文章指出，中国有近14亿人口的大市场，有世界上规模最大的中等收入群体，消费升级正在加速，消费市场潜力巨大，为中国经济高质量发展提供了巨大动力。中国经济蓬勃发展，使中国成为外国企业无法忽视的投资沃土。

文章强调，中国市场的魅力故事诠释了时与势的逻辑和规律，雄辩地说明中国前进的步伐无可阻挡。美方一些人逆大势而动的任何企图，都是违背规律的行径，绝不可能得逞。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)