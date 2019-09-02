以色列增兵边境 戒备黎巴嫩真主党“以牙还牙”

以色列无人机近期一系列侵入黎巴嫩领空事件促使双方在边界地带保持高度戒备。以色列军方8月31日宣布增兵边境。黎巴嫩真主党当天晚些时候说，应对以色列无人机侵入时“一切选项都可能”。

按照黎巴嫩军方和黎巴嫩国家通讯社的说法，两架以色列无人机8月25日侵入黎巴嫩领空并分别在首都贝鲁特南郊坠毁和爆炸，造成真主党媒体中心大楼部分受损；一架以色列无人机26日空袭黎巴嫩境内巴勒斯坦政治派别解放巴勒斯坦人民阵线一处设施，没有造成人员伤亡；3架以色列无人机28日在黎巴嫩南部边境城镇阿代塞附近一处黎军阵地上空盘旋，遭黎军射击驱离。

真主党方面认定，8月25日袭击是以色列2006年以来首次攻击黎巴嫩境内目标。黎巴嫩总统米歇尔·奥恩26日谴责以色列无人机袭击类似“宣战”，指责以色列违反联合国安全理事会第1701号决议。

2006年8月，联合国安理会在黎巴嫩与以色列冲突后通过第1701号决议，决定扩大对联合国驻黎巴嫩临时部队的任务授权，增加兵力配备，以维护黎巴嫩南部地区的安全。2006年黎以冲突中，黎方接近1200人死亡，以方158人死亡。

黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉8月31日发表电视讲话时说，黎方军事人员准备应对以色列无人机袭击，黎方“不会容忍这类事件……以色列必须付出代价”。

纳斯鲁拉没有提将对以方采取哪一种报复手段，只是说“前线指挥官知道要怎么做……知道如何把握尺度”。

纳斯鲁拉发表讲话前不久，以色列军方8月31日早些时候宣布增兵以黎边境地带。以方声明说，过去一周内，以色列“陆军、空军、海军和情报机构加强战备，以应对北部地带各种情形”。

以色列还在社交媒体“推特”发布包含地面部队和坦克部署等内容的视频画面。

以色列长期视黎巴嫩真主党为重大安全威胁，指认伊朗方面经由叙利亚陆地走廊向这一组织输送武器，威胁以色列安全。以色列近年指责伊朗在黎巴嫩、叙利亚建设用于制造精确制导导弹的工厂，目的是对付以色列。

纳斯鲁拉8月31日否认真主党旗下有制造精确制导导弹的工厂，声称“我们手头现有的精确制导导弹足够用，无论是应对大规模还是小规模冲突”。

以色列军方说，对叙利亚境内它所认为的伊朗目标或真主党运送武器的目标，以方空军已发动数百次空袭。

一些迹象表明，以色列把对抗伊朗的军事行动近期从叙利亚扩展到伊拉克。

以色列和美国多次指责伊朗向伊拉克输送军事人员和武器。伊拉克什叶派民兵武装的多处基地和武器库最近两个月连连遇袭，不少分析师猜测以色列军方难逃干系。多名不愿公开姓名的美国官员8月23日告诉美联社记者，以色列方面至少发动其中一起空袭。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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