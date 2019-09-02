肯尼亚一国家公园突发洪水6人可能遇难

新华社内罗毕9月1日电（记者杨臻 储信艳）肯尼亚中南部旅游胜地“地狱之门”国家公园1日突发洪水，一辆小型旅游客车被冲走。当地警方说，此次事故可能造成6人遇难。
肯尼亚裂谷省警察局长马库斯·奥乔拉对新华社记者表示，事故发生在当地时间1日下午4时左右。带队导游未提前充分了解该地区天气信息。警方正在搜寻可能的幸存者，但当地峡谷的水位较高，给救援工作造成困难。
当地居民说，旅游客车被洪水冲走后，车上的一名幸存者向负责管理“地狱之门”国家公园的肯尼亚野生动物管理局工作人员报告了这一信息。
有媒体报道说，可能已遇难的6人均是肯尼亚人，包括5名游客和1名导游。
“地狱之门”国家公园是肯尼亚著名旅游胜地，位于肯尼亚纳瓦沙湖以南，距首都内罗毕约90公里。2012年，“地狱之门”国家公园曾暴发山洪，导致7名游客死亡。
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