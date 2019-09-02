人民网>>国际

肯尼亚一国家公园突发洪水6人可能遇难

2019年09月02日08:49  来源：新华网
 

　　新华社内罗毕9月1日电（记者杨臻　储信艳）肯尼亚中南部旅游胜地“地狱之门”国家公园1日突发洪水，一辆小型旅游客车被冲走。当地警方说，此次事故可能造成6人遇难。

　　肯尼亚裂谷省警察局长马库斯·奥乔拉对新华社记者表示，事故发生在当地时间1日下午4时左右。带队导游未提前充分了解该地区天气信息。警方正在搜寻可能的幸存者，但当地峡谷的水位较高，给救援工作造成困难。

　　当地居民说，旅游客车被洪水冲走后，车上的一名幸存者向负责管理“地狱之门”国家公园的肯尼亚野生动物管理局工作人员报告了这一信息。

　　有媒体报道说，可能已遇难的6人均是肯尼亚人，包括5名游客和1名导游。

　　“地狱之门”国家公园是肯尼亚著名旅游胜地，位于肯尼亚纳瓦沙湖以南，距首都内罗毕约90公里。2012年，“地狱之门”国家公园曾暴发山洪，导致7名游客死亡。

(责编：楚天舒(实习生)、徐祥丽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved