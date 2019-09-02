阿联酋敦促也门南部冲突双方进行和解对话

新华社迪拜9月1日电（记者苏小坡）阿拉伯联合酋长国外交事务国务部长安瓦尔·加尔贾什1日敦促也门政府和南方过渡委员会参与由沙特阿拉伯呼吁召开的和解对话，以避免双方军事冲突进一步升级。

加尔贾什当天在社交媒体上表示，参与由沙特主持的和解对话是也门南部冲突双方解决目前危机的唯一途径。

他说，阿联酋作为沙特所领导多国联军的成员，将坚定打击恐怖组织在也门的活动。

2014年，也门胡塞武装夺取首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年，在沙特主导的多国联军支援下，支持哈迪的政府军和部落武装夺回亚丁省。2017年，遭哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合也门南部26名部落、军政领导人组建南方过渡委员会，寻求实现也门南部地区独立。南方过渡委员会曾与政府军联手抵御胡塞武装，但双方时而爆发冲突。

近一段时间来，也门政府军与南方过渡委员会的武装力量连日激战。沙特政府8月27日呼吁冲突双方进行和解对话。也门政府指责阿联酋向南方过渡委员会提供经济和军事支持。阿联酋则否认支持南方过渡委员会控制亚丁，并表示会“尽一切努力缓和也门局势”。

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