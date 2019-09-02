联黎部队司令呼吁黎以双方保持克制

新华社贝鲁特9月1日电（记者李良勇）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令德尔科尔1日对黎巴嫩与以色列交火事件表示严重关切，他呼吁双方保持最大克制，避免局势进一步升级。

联黎部队当天发表声明说，交火事件发生后，德尔科尔立即联系黎以双方，以求控制局势。目前黎巴嫩南部相关地区局势已恢复平静，联黎部队和黎巴嫩政府军共同驻守现场。

德尔科尔在声明中说，交火事件严重违反联合国安理会1701号决议，显然意在破坏该地区稳定。目前黎以双方已承诺将根据1701号决议继续致力于停止敌对行动。他呼吁黎以双方保持最大克制。

声明说，截至目前，联黎部队没有收到黎以任何一方有关人员伤亡的报告。联黎部队将继续对局势保持关注。

8月下旬以来，以色列军队多次动用无人机对黎巴嫩境内真主党以及其他组织目标实施袭击，以黎关系骤然紧张。9月1日早些时候，黎巴嫩真主党旗下媒体报道说，以军无人机当天入侵黎巴嫩领空并投下燃烧物质，导致黎境内发生火灾。以军同一天表示，黎巴嫩真主党当天向以境内发射多枚反坦克导弹，以军随后向真主党发射导弹位置发射炮弹还击。

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