波兰举行活动纪念二战爆发80周年

新华社华沙9月1日电（记者张章 陈序）波兰1日举行多场活动纪念第二次世界大战爆发80周年，并以此缅怀战争中的死难者，呼吁人们铭记历史、珍惜和平，避免悲剧重演。

当天规模最大的纪念活动在波兰首都华沙市中心的毕苏斯基广场举行。波兰总统杜达检阅了波军仪仗队，出席活动的各国代表依次敲响刻有“记忆和警示”字样的纪念钟。随后波军仪仗队士兵向无名烈士墓敬献花环，并鸣礼炮。

杜达在致辞中说，“我们心怀感激之情，记得并将永远记住那些为世界自由而战斗、牺牲的人们。”他说，虽然经历了艰难困苦，但波兰民族在二战期间始终坚持抗争，从未放弃。

德国总统施泰因迈尔、总理默克尔，美国副总统彭斯和法国总理菲利普等出席了在华沙举行的纪念活动。

在此之前，波兰总理莫拉维茨基在北部城市格但斯克的韦斯特普拉特举行的纪念活动上说，1939年9月1日，波兰经历了“历史上最黑暗的一天”。他说：“我们要讨论并记住我们失去的，我们要追求真相，并要求赔偿。”

欧盟委员会副主席蒂默曼斯出席了在格但斯克的纪念活动。

当天最早的纪念活动于清晨时分在波兰中部小城维隆举行。德国总统施泰因迈尔在纪念活动上致辞，为二战中纳粹德国的罪行而向波兰人民请求原谅。他说：“我们永远不会忘记，我们要铭记，我们会铭记。”

1939年9月1日凌晨，纳粹德国“石勒苏益格-荷尔斯泰因”号军舰向韦斯特普拉特半岛上的波兰驻军开炮，打响了第二次世界大战欧洲战场第一枪。维隆是德军轰炸的第一座波兰城市。

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