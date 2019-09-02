“视听中国，全球播映”活动在蒙古国启动

新华社乌兰巴托9月1日电（记者阿斯钢）为庆祝中蒙建交70周年，由中国国家广播电视总局主办的“视听中国，全球播映”蒙古国启动暨纪录片《习近平治国方略：中国这五年》蒙古语首映式1日在乌兰巴托举行。

中宣部副部长蒋建国指出，近年来，国务院新闻办公室与国家广播电视总局积极落实中蒙人文交流一揽子计划，用蒙古语译制了《生活启示录》《平凡的世界》等中国电影、电视剧，在蒙古国相关电视台播出后广受观众欢迎。

中国驻蒙古国大使邢海明表示，2014年中蒙两国建立全面战略伙伴关系以来，双方高层交往频繁，政治互信不断夯实，经贸合作成果丰硕，人文交流丰富多彩，中蒙关系快速向前发展。

蒙古国外交部长朝格特巴特尔表示，蒙中两国应将友好关系不断推向新的更高水平，促进共同繁荣。

中国国家广播电视总局国际合作司副司长周继红介绍了中蒙两国媒体交流合作情况。

据介绍，中国国家广播电视总局以“壮丽七十年 荧屏庆华诞”为主题，精选70余部优秀视听作品，于8月至10月，在全球50多个国家60多个主流电视台和网络视听媒体平台播出，并举办庆祝活动。

“视听中国，全球播映”活动还将在俄罗斯、老挝、越南、匈牙利等国家举办。

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