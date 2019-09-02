红十字国际委员会：也门监狱遭空袭造成至少百人死亡

9月1日，在也门扎马尔省，一名男子站在遭到空袭的建筑物废墟上。 新华社发（穆罕默德 摄）

新华社科威特城9月1日电（记者王薇 聂云鹏）萨那消息：红十字国际委员会驻也门机构1日说，也门西南部扎马尔省一所监狱当天凌晨遭到空袭，造成至少100人死亡，预计这一数字还会上升。

当天，红十字国际委员会驻也门机构负责人弗朗茨·劳施泰因对新华社记者说，扎马尔省一所监狱遭到空袭导致至少100人死亡，救援人员目前仍在废墟中搜寻幸存者，预计死亡人数还会上升。

也门胡塞武装1日早些时候发表声明说，该武装控制的扎马尔省的一所监狱遭到沙特阿拉伯领导的多国联军战机的7次空袭，造成至少50名战俘死亡、约100人受伤。

另据胡塞武装控制的马西拉电视台报道，遇袭的监狱位于扎马尔省中部一个教育机构的建筑物内，监狱内关押着约170名也门政府军士兵。

多国联军1日通过沙特阿拉伯的阿拉比亚电视台说，联军战机当天凌晨空袭了胡塞武装在扎马尔省“用于存放导弹和无人机的仓库”。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后占领也门南部地区，迫使也门总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国发起代号为“果断风暴”的军事行动，打击胡塞武装。

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