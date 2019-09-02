美得州枪击案致8死21伤：嫌犯动机不明 排除恐袭关联

中新网9月2日电 综合报道，美国得州西部城市奥德萨和米德兰之间的一处地点日前发生枪击案，造成数十人死伤。1日，该枪案死亡人数增加到8人，其中包括枪手一人。枪手作案动机暂不明确，但FBI排除了本案与恐怖主义的关联。

奥德萨警察局局长格克(Michael Gerke)1日在新闻发布会上表示，死者年龄从15岁到57岁不等，而枪手使用的是AR系列自动步枪。此外，枪击案还造成至少21人受伤。

格克还说，调查部门目前就枪案动机并没有明确的答案。联邦调查局FBI负责调查此案的工作人员称，他们也不相信本案与恐怖主义有任何联系。

格克曾拒绝公开枪手的名字，但警方在1日下午表示，枪手为36岁的白人男性阿特尔(Seth Aaron Ator)。

警方称尚不清楚枪手使用的枪支是否为合法获得，但枪手此前拥有有犯罪记录。

美国总统特朗普1日在推特上发文，感谢第一反应部队对这次枪击案的执法行动，并对FBI和得州州长阿博特致谢。

据悉，此次枪击案发生在8月31日下午，一个州际交通站点，警察在拦截一辆汽车检查时被车内男子开枪打伤，该男子随后边开车边射击。该男子后来抢劫一辆邮政车并驾车继续开枪射击。该男子最后在与警方的交火中死亡。

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