人民网>>国际

美国得克萨斯州枪击事件平民死亡人数升至7人

2019年09月02日07:24  来源：新华社
 

新华社休斯敦9月1日电（记者高路 刘立伟）美国得克萨斯州敖德萨市政府1日表示，8月31日该市发生的枪击事件中平民遇难者人数上升至7人。

敖德萨市政府在一份声明中说，枪击事件共造成包括枪手在内的8人死亡。

敖德萨医疗中心1日早些时候发表声明说，该医疗中心共收治了14名枪击事件受伤者，其中1人不治身亡，1人情况危殆，3人伤势严重，此外有1名伤者被送往其他医院救治。

据报道，部分伤者被送往邻近的米德兰市一所医院救治。

敖德萨市警方发言人8月31日说，当天下午警察在拦截一辆汽车检查时被车内男子开枪打伤，该男子随后边开车边射击。这名男子后来抢劫一辆邮政车并驾车继续开枪射击。邮政车后被警方拦截，该男子在与警方的交火中死亡。至少21人在枪击事件中受伤。这名发言人说，嫌疑人为一名30多岁的白人男性，他的身份和作案动机有待查实。

(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved