美国得克萨斯州枪击事件平民死亡人数升至7人

新华社休斯敦9月1日电（记者高路 刘立伟）美国得克萨斯州敖德萨市政府1日表示，8月31日该市发生的枪击事件中平民遇难者人数上升至7人。

敖德萨市政府在一份声明中说，枪击事件共造成包括枪手在内的8人死亡。

敖德萨医疗中心1日早些时候发表声明说，该医疗中心共收治了14名枪击事件受伤者，其中1人不治身亡，1人情况危殆，3人伤势严重，此外有1名伤者被送往其他医院救治。

据报道，部分伤者被送往邻近的米德兰市一所医院救治。

敖德萨市警方发言人8月31日说，当天下午警察在拦截一辆汽车检查时被车内男子开枪打伤，该男子随后边开车边射击。这名男子后来抢劫一辆邮政车并驾车继续开枪射击。邮政车后被警方拦截，该男子在与警方的交火中死亡。至少21人在枪击事件中受伤。这名发言人说，嫌疑人为一名30多岁的白人男性，他的身份和作案动机有待查实。

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