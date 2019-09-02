履行世贸组织规则，中国言出必行（钟声）

美方一些人发起和升级经贸摩擦，严重违反世界贸易组织规则，破坏国际法治和国际贸易秩序。令人不可思议的是，已然完全无视多边贸易体制规则的这些人，却不停地指鹿为马，把破坏世贸组织规则的脏水泼向中国。事实是最好的证明，美方一些人的损人害己行径，已然招致国际社会乃至美国各界广泛批评；而坚定支持多边贸易体制、反对单边主义和保护主义的中国，是国际社会公认的国际法治的坚定维护者和建设者。

中国全面履行加入世贸组织的承诺，这是任何人都无法否认的事实。自2001年加入世贸组织以来，中方始终积极践行自由贸易理念，大幅开放市场，履行知识产权保护承诺和透明度义务等，展现了真正的大国担当。截至2010年，中国货物降税承诺全部履行完毕，关税总水平由2001年的15.3%降至9.8%，其中农产品平均税率降至15.2%，远低于发达成员39%的平均关税水平。中国持续自主扩大开放，2018年关税总水平已降至7.5%，外商直接投资规模从1992年起连续26年居发展中国家首位，让世界各国更多分享中国经济增长带来的红利。

中国坚定遵守和维护世贸组织规则，获得国际社会广泛认可。加入世贸组织以来，中国积极推进贸易投资自由化便利化，有效维护争端解决机制法律地位，深度参与贸易政策审议，全力支持发展中国家融入多边贸易体制，坚决反对单边主义和保护主义……实实在在的行动，体现出中国遵守世贸规则、维护多边贸易体制的契约精神。世贸组织总干事阿泽维多指出，加入世贸组织以来，中国在世贸组织中的作用与日俱增。

在遵守世贸规则方面，美方一些人倒是应该有一点自知之明。有法学专家指出，美国在世贸组织裁决中被诉案件为154起，在53个案件中面临执行问题，其中在11个涉及联邦法或州法修改的案件中，美国的不执行率超过50%。大量事实表明，美方一向把国内法置于国际法之上。

合则用，不合则弃，美方一些人对待国际规则一贯如此。显然，他们与其把精力花在自欺欺人且注定不能得逞的事情上，还不如面对现实，回到正确轨道上踏踏实实解决问题。知人者智，自知者明。对照中国在履行世贸组织规则方面一贯的言出必行，美方一些人更应该多一些自省。

《 人民日报 》（ 2019年09月02日 03 版）

(责编：岳弘彬)