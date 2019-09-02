携手共创绿色发展的美好未来

9月1日，“国际马铃薯中心与秘鲁联合荣誉日”活动在北京世园会园区举行。图为演员在活动上表演。

新华社记者 鞠焕宗摄

长城脚下，妫水河畔，2019年北京世界园艺博览会（北京世园会）园区内，花草随季节变换呈现出新的面貌，与接连不断的精彩活动一起迎接着来自世界各地的客人。

以“绿色生活，美丽家园”为主题，110个国家和国际组织共赴“绿色之约”，北京世园会成为A1类世园会历史上展出规模最大、参展方数量最多的一次盛会。以北京世园会为舞台，各参展方在尽展自身特色的同时，品鉴全球植物与园艺精品，互通发展经验，探讨人与自然和谐共生的重要意义，同筑生态文明之基，同走绿色发展之路。

“希望成为中国可靠的合作伙伴”

苹果的清香伴随着俄罗斯民歌四处飘散，新鲜美味的苹果汁、苹果酱、苹果馅饼铺满桌，体现了北京世园会“俄罗斯国家日”“根深叶茂、硕果满枝”的设计主题。展园创意总监苏德列娃表示，希望通过北京世园会这一平台向世界展示俄罗斯对生态发展的关注，并进一步扩大与中国的绿色经济合作。

北京世园会“乌拉圭国家日”活动上，热情的探戈和“坎东贝”打击乐表演之后，乌拉圭工业、能源和矿业部部长吉列尔莫·蒙赛奇邀请中国来宾“遇见乌拉圭”：“乌拉圭不仅有美丽的自然风光和独特的民族文化，还拥有拉美地区先进的信息技术，希望成为中国可靠的合作伙伴。”

国家日活动是北京世园会的一大亮点。据不完全统计，北京世园会期间，共开展近80场国家日、国际组织荣誉日活动。

“泰国国家日”期间，泰国素攀府戏剧艺术学院教师那威·萨颂克容每天和学生一起为游客表演泰国传统戏剧孔剧。他说，北京世园会为多元文化交融提供了重要平台。塔吉克斯坦歌手巴赫提约尔专门为北京世园会表演学习了中文歌曲《天使》。他说：“北京世园会促进了各国文化交流，让我们在共同的主题下展现自身特色。”

前来参加“韩国国家日”活动的韩国顺天市市长许锡说：“绿色生态的话题在世界范围内受到关注，北京世园会为各方加强绿色发展、环境保护方面的交流与合作提供了重要平台。”

“充分展现了中国绿色发展理念”

草木葱茏的北京世园会园区不仅为广大游客带来了丰富多彩的世界园艺文化体验，也让参展的外方人员和外国游客充分感受到中国园艺文化和绿色发展成果。

北京世园会塔吉克斯坦展区总代表、塔吉克斯坦工商会主席贾姆舍德·朱马宏佐达走遍了北京世园会园区每一个角落。在他看来，园区充满了环保、绿色的现代科技亮点，“充分展现了中国绿色发展理念。中国将绿色发展作为优先方向，取得了许多令人赞叹的成就。空气质量不断提升、绿地公园日益增多、节能减排的观念越来越普及……中国在生态文明建设方面走出了一条成功道路。塔吉克斯坦愿借鉴中国绿色发展经验，与中国开展更多合作，共同迎接更加绿色的未来”。

北京世园会植物馆和百蔬园给泰国农业部农业促进司副司长宋随·班亚席留下深刻印象。他认为，这些展示让人有机会了解中国为持续加强环境保护所作出的努力。“作为全球第二大经济体，中国高度重视环境保护，近年来深入推动和践行生态环保理念，并积极开展国际合作，共享绿色发展机遇，这对于推动全球可持续发展具有重要意义。”

北京世园会期间，历时3年制作完成的植物类纪录片《影响世界的中国植物》与公众见面。影片讲述了原产于中国的茶叶如何走向全球、青蒿如何为饱受疟疾之苦的非洲带来希望、水稻杂交技术如何保障世界粮食安全等。中国科学院庐山植物园主任黄宏文说，中国植物种类约占世界总数的1/10，对世界物种、气候的影响举足轻重。“中国从造福世界和加强国际合作角度来探讨植物的作用，这种理念也为世界绿色发展带来启发。”

“感谢中国带给我们的绿色发展机遇”

北京世园会开幕以来，泰国展园共吸引约40万人次参观者，其中中国参观者约占80%。园内陈列的特色农产品均标有二维码，顾客可直接扫码与泰国商家取得联系。“泰国国家日”活动举办当天，泰国农民代表与40多家中方企业代表展开磋商，寻找新的合作机遇。宋随·班亚席说：“泰国希望以北京世园会为契机，加强泰中两国在园林、农业、文化等领域的合作，与中国携手共创绿色发展的美好未来。”

中国与世界各国在农业、生态等方面的合作愈加深入。一方面，中国市场广阔，对清洁、绿色农产品需求巨大，许多参展方都希望借助北京世园会的平台推广自己的产品。另一方面，中国在技术、创新领域取得的成就也为许多国家提供了可借鉴的经验。塔吉克斯坦农业部长萨托利·伊扎土罗说，塔吉克斯坦已开始向中国出口柠檬、樱桃等产品，还专门立项派遣100多名专家、学生前往中国学习农业领域技术。在塔吉克斯坦，中国的棉花种植、水稻种植、温室栽培等先进技术已得到广泛应用，并取得了显著成果。萨托利感慨道：“感谢中国带给我们的绿色发展机遇。”

《 人民日报 》（ 2019年09月02日 03 版）

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