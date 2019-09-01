《秦始皇——中国第一个皇帝与兵马俑》特展将在泰国举办

人民网曼谷8月31日电 （记者孙广勇）8月29日，《秦始皇——中国第一个皇帝与兵马俑》特展新闻发布会在泰国国家剧院举办。泰国文化部部长易提蓬·坤本，泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴，泰国艺术厅厅长阿南，中国驻泰国大使馆文化参赞常禹萌出席发布会，并分别就此次中泰合作举办文物展的具体计划、展览对于深化中泰文化合作、推动两国友好关系发展的特别意义进行介绍。秦始皇兵马俑特展是中泰首次合作在泰举办文物展，这一项目是落实中泰政府间文化合作协定的重要项目，对于进一步深化中泰“一带一路”务实合作的全方位发展，提升中泰文化合作水平具有重要意义。

本次特展由泰国文化部艺术厅和陕西省文物局共同主办，中国驻泰国大使馆应邀担任特展支持单位，展览将于2019年9月15日至12月15日在曼谷国家博物馆举办。中泰两国政府对这一展览均予以高度重视和大力支持。届时，中方将组织来自14家文博机构的85件/套珍贵文物珍品和1辆铜车马复制品参展，其中一级文物展品17件/套，占比高达20%。秦始皇兵马俑特展是在泰国庆祝中华人民共和国成立70周年的重要文化活动。

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