欧美同学会“初心不改，使命担当”座谈会在西安召开

人民网西安8月29日电 （徐祥丽） 29日，欧美同学会“初心不改，使命担当”座谈会在西安举行。参加欧美同学会“知国情、话自信”走进陕西活动的留学人员代表，围绕连日来参访梁家河、延安等地的感受，结合当前国内外局势进行了交流。陕西省委统战部副部长、省欧美同学会副会长唐勇出席座谈会并发表讲话。

湖北省留学人员商会会长陶兵林说，在中美贸易摩擦环境下，海归参访梁家河具有重大意义。如何在困难中寻找出路？习近平总书记7年的梁家河知青之路给海归指明了方向。海归创业要学习总书记坚定信念、敢为人先、不屈不挠。“最能触动人灵魂的地方永远是最艰苦的地方”，陶兵林表示，海归要在艰难困苦中磨砺坚强意志，从自身努力中寻找精神力量。

2019年是新中国70年华诞。重庆欧美同学会理事许觉先说，“建国大业”是中国最成功的创业。“从方志敏笔下‘可爱的中国’开始，一路蹒跚走来，今天的中国当可告慰先人。”许觉先说，延安是初心的源泉。在这里，毛泽东、周恩来、朱德等老一辈无产阶级革命家留下了光照千秋的延安精神，习总书记留下了与人民水乳交融的梁家河精神。“他们经历了苦难，我们见证了辉煌。”许觉先表示，今天的中国树大根深，但树欲静而风不止，未来的路并不平坦。在新时代的长征路上，海归应时刻与祖国风雨同舟，呵护100年来几代人用无数生命换来的太平。

习总书记在梁家河插队时，把年轻的心放在了人民的身上，他的故事里满满的是对群众的关注。“己欲立而立人，己欲达而达人。”留学人员代表、上海君悦律师事务所律师方皛说，梁家河之行带给他一个重要启示，就是在实际工作中要更加关注群众的需求。

湘潭大学材料与光电物理学院院长钟建新第一次来到延安。“从毛主席家乡来到毛泽东思想诞生的地方，这几天心情很激动，特意穿了新的红衣。朋友们看了朋友圈后评价说是‘一颗红心、一件红衣进延安’”钟建新表示，“我坚信我们的祖国一定会在习总书记领导下，继续发扬延安精神，战胜当前贸易战和高科技封锁的错综复杂的国际形势，不断取得新的胜利。”

在知青们住过的土窑洞，重庆欧美同学会常务理事、伦敦大学学院心理学博士陈志林看到了习总书记和群众留下的合影。“照片上总书记略显单薄，但总是快乐地笑着。我就感受到了物质生活的贫乏终究阻挡不了精神世界的光芒，有梦想就不会被眼前的苦难所吓倒。”陈志林表示，自己作为一名致公党党员、一名青年留学归国人员的初心，就是要更加坚决拥护中国共产党的领导，坚定不移地捍卫中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，做一名有责任、勇担当、肯奉献的新时代青年。

陕西省省委统战部副部长、省欧美同学会副会长唐勇全程听取留学人员汇报并发表总结讲话。他表示，留学人员在发言中体现了在当前现实环境中，初心不改，立足现实，将个人理想的果实结在爱国主义的常青树上的信念和情怀。唐勇说，梁家河的大学问，体现在坚定的理想信念、为民造福的初心、追求真理和实事求是的精神、埋头苦干的作风、攻坚克难的意志、坚持问题导向的方法上，体现在中华民族伟大复兴的梦想上。唐勇勉励留学人员在中华文化中寻找根脉，在爱国主义的旗帜下画出最大的同心圆。

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