英国多地举行游行反对议会再次休会

新华社伦敦8月31日电（记者桂涛）英国多个城市8月31日举行游行，抗议首相鲍里斯·约翰逊让议会休会。

当天，伦敦、曼彻斯特、牛津、利物浦、利兹及北爱尔兰首府贝尔法斯特等地共约数万名群众举行游行，他们高喊口号，指责约翰逊政府藐视民主、故意追求“无协议脱欧”。游行者中既有“脱欧”支持者，也有“留欧”支持者。

目前处于夏季休会期的英国议会将于9月3日复会。约翰逊请求议会在9月9日至9月12日期间再次开始休会，休会期一直持续到10月14日。英国女王伊丽莎白二世日前批准了这一请求。

批评者认为，10月31日英国“脱欧”最后期限日益临近，若议会再次休会，留给议员在“脱欧”问题上行使权利的时间仅剩两周。约翰逊请求让议会再次休会是为了阻止议员反对“无协议脱欧”的努力。但约翰逊坚称，有充足的时间让议员就“脱欧”问题进行讨论。

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