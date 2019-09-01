美国得克萨斯州西部地区发生枪击事件 致5死21伤

人民网讯 据美国媒体报道，美国得克萨斯州西部地区星期六（8月31日）发生枪击事件，导致5人死亡，大约21人受伤。

枪击事件发生在米德兰市（Midland）和敖德萨市（Odessa）。米德兰市警方在脸书上说，枪手在当地电影院被击毙。警方说，“此时没有枪手在逃。所有政府机构都在调查嫌犯的线索”。

敖德萨警方之前表示，他们认为有两名枪手驾驶不同车辆朝人肆意开枪射击。米德兰市长莫拉莱斯（Jerry Morales）对美国有线电视新闻网说，枪手是在一家电影院的停车场被击毙的。他表示不掌握这名枪手的任何信息，也不清楚他的作案动机。他说，一名警察中弹受伤。当地电视台说，至少有三名警察在枪击事件中受伤。（老任）

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