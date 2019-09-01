中交上海航道局走进巴西20周年庆典活动举行

巴西马累交响乐团在庆典现场演出。 记者 朱东君摄

人民网里约热内卢8月31日电（记者朱东君）30日，中交上海航道局“走进巴西20周年庆典”在巴西里约热内卢举行，来自中巴两国政府、企业、高校等的各界人士齐聚一堂。

中交上海疏浚公司总经理虞延华表示，20年来，上航局巴西公司从小到大，扎根当地，辐射南美，建成了一批具有深远影响力的基建项目，赢得了良好口碑。站在新的历史起点上，希望巴西公司全体员工勇做担当者、展现新作为。

中国驻里约总领事李杨在活动上致辞。他说，上航局巴西公司在实现自身发展的同时，也为巴西的经济发展和社会进步做出了重要贡献。他希望上航局巴西公司未来继续努力，进一步推进“一带一路”建设，中巴友好合作，以及中巴人民的友谊。

中交上航局1999年参与累西腓港疏浚项目，自此进入巴西市场，先后在巴西等南美国家承接项目近50个，参与过巴西巴拉那瓜、桑托斯、伊塔雅伊以及里约等重要港口的建设，通过项目实施，保障了港口顺利通航、货物运输畅通，并带动了当地就业。

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