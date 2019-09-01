中方主张就经贸谈经贸，奉劝美方一些人回归理性解决问题

郑重说两点。

第一，中方一贯主张就经贸谈经贸，不应把其他议题牵扯进来，增加解决问题的难度。

第二，美方一些人以偏概全，拿极个别不法分子和企业的案例给中国乱贴标签，盲人摸象一般妄下结论，完全站不住脚。

说的是两个事情，把香港问题作为经贸谈判筹码的企图不会得逞；严控芬太尼，中国说到做到。

总台8月31日发表的国际锐评《把香港问题作为经贸谈判筹码的企图不会得逞》中指出：

每当中美双方经贸团队沟通进展顺利时，美方一些人就会表示不干涉中国内政；而每当事态升级，同样的一些人就会把香港问题与中美经贸谈判关联起来。这种立场左右摇摆、表态前后矛盾的做法，让人不难发现：美方这些人并不真正关心香港乱不乱、好不好，而是把香港问题当作筹码，企图在经贸谈判中施压中方，提高谈判要价。

当美方一些人8月30日再次宣称中美经贸谈判与香港问题存在关联时，他们忘记了，大约一个月前，恰恰也是他们，明确地表示：“香港是中国的一部分，他们必须自己解决，不需要建议。”

他们必须明白，香港事务属于中国内政，中国政府依照宪法和香港基本法对香港行使主权，任何外部势力或个人无权干涉。

锐评说，中方一贯主张就经贸谈经贸。美方一些人应尽快回归理性解决问题的轨道，不要横生枝节，给谈判设置不必要的干扰。让经贸归经贸，让政治归政治，这才是中美双方举行面对面磋商的正确方式。把香港问题作为经贸谈判筹码的企图不会得逞。

除了香港，近期美方一些人拿来说事的还有芬太尼。对此人民日报坚决反击，今天（8月31日）出版的人民日报发表钟声文章，题目是《严控芬太尼，中国说到做到》。

近来，美方一些人无端指责中国不履行承诺，放任芬太尼进入美国，硬说中国是美国国内芬太尼类物质的主要来源，导致大量美国人吸毒身亡。真乃世所罕见的颠倒黑白！

文章指出，中国一贯重信守诺，严控芬太尼说到做到。美方一些人应尊重事实，客观看待中方坚持的立场，正视中方所做大量工作及其成效。为什么中国能厉行禁毒政策，切实做到对毒品问题“零容忍”，而美国不行？为什么中国对芬太尼类物质的管制措施能够做到比美国更严格有效？这才是值得思考的问题。

毫无疑问，美方一些人以偏概全，拿极个别不法分子和企业的案例给中国乱贴标签，盲人摸象一般妄下结论，完全站不住脚。

文章强调，美方一些人宁可选择去苍白无力地指责别国，也不愿实实在在做出有效的制度安排。殊不知，他们越是乱泼脏水，越是有负自己对美国人民所作承诺。

(责编：岳弘彬)