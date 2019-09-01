权威专家：对部分自美进口医疗器械加征关税不会增加百姓看病费用

新华社北京8月31日电（记者韩洁）针对中方对美第三轮关税反制清单中出现部分医疗器械产品，不免有人担心是否会增加百姓看病负担。业内权威专家31日对新华社记者表示，这种担忧完全没必要。

针对美方再度升级加征关税行为，中方日前被迫公布了第三轮关税反制举措，坚决予以回击。其中，中方公布的反制清单二中，出现了X射线断层检查仪、彩色超声波诊断仪、矫形或骨折用器具、内窥镜等医疗器械产品，将自2019年12月15日12时01分起被加征5%或10%不等的关税。

对此，中国医疗器械行业协会常务副会长姜峰31日接受记者采访时说，综合分析显示，中方对上述医疗器械加征进口关税，并不意味着医院引进和消化医疗器械的成本一定会增加，不必担心会增加百姓看病费用。

费用涨不涨，先看成本增不增。姜峰介绍，此次国家虽然提高了部分自美进口医疗器械的关税，但近年来我国一直在降低欧日等国家相关产品的进口关税，比如从德国、日本、爱尔兰、瑞士等各国进口的X射线断层检查仪、彩色超声波诊断仪、内窥镜等医疗器械产品，都可以享受较低的税率。关税有增有减，也给代理商及医疗机构更多的选择，不见得会增加成本。

费用涨不涨，还看需求能否满足。“还有一个事实需要明确，目前国内各大医院基本都保有上述医疗器械产品，加上一台医疗器械设备至少可以用5到8年，足以满足眼前的看病需求。”姜峰说，即便有医院设备到期需要更换，反制举措充分考虑了医院更改进口渠道的需求。

记者了解到，医疗产业是美国的优势产业，美国也是我医疗器械第一大进口来源地。此次中方既充分考虑到反制的效果，也充分考虑到加征关税后的可替代性问题，其中医疗器械方面加税的正是部分替代性较强产品。在降低美国市场产品比较优势、增加欧日等地产品比较优势的同时，更深远的意义还在于为国内医疗器械企业带来新的市场机遇。

“对国内医疗器械企业而言，中美经贸摩擦是挑战，也是机会。”姜峰说，近年来，我国国产医疗器械产品取得长足发展，与国外企业在产品性能和品质上的差距不断缩小，在部分高端设备上也达到可以替代进口水平，相信国内医疗器械企业趁势发力，不断迈向中高端，进口替代势头必将延续下去。

记者了解到，此次中方反制还充分考虑实际需要，对部分我国替代性差、仍需自美进口的医疗器械不加征关税，如助听器、心脏起搏器、血管支架、人造关节等，以尽最大努力减轻对人民生活的影响。

不仅如此，尽管中方措施充分考虑了国内需求、产业链完整等情况，但仍可能存在某些加征关税项下的少数产品替代性不强，仍需自美进口问题。为减少对国内生产和百姓生活的影响，国务院关税税则委员会（税委会）已经明确表示，将应企业申请积极开展对美加征关税产品排除工作。

据悉，对于第一批可申请排除的产品，税委会办公室已组织专家进行了认真细致的审核，将尽快组织部门审核形成排除方案；对于第二批可申请排除的产品，9月2日起将开始接受申请，受经贸摩擦影响大的利益相关方可以在线提交申请。对于第三批可申请排除的产品，接受申请办法将另行公布。

姜峰表示，协会也将根据会员及相关企业需求，积极主动提供服务，重点帮助目前国内尚不能替代进口以及关系百姓看病负担等相关产品的排除申报，尽可能消除反制举措的影响，帮助国内企业实现更好发展。

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