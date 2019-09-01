中国西南大学泰北校友会隆重成立

图片：中国西南大学泰北校友会在泰国孔敬大学举行揭牌仪式。

人民网曼谷8月31日电（记者孙广勇）8月30日，中国西南大学泰北校友会在泰国孔敬大学举行揭牌仪式。中国驻孔敬总领馆总领事廖俊云、孔敬府副府尹汕迪、孔敬大学副校长密楚等，在揭牌仪式上致辞对西南大学泰北校友会的成立表示祝贺，对西南大学多年来为泰东北乃至整个泰国培养高水平汉语人才做出的贡献表示感谢。揭牌仪式上，西南大学对外联络部校友办公室主任谷剑飞宣读了西南大学关于批准成立西南大学泰北校友会的批复，西南大学国际学院书记兼副院长刘猛受西南大学校友总会委托致辞并为校友会会长孔敬市市长陈伟坚（TeeasakTeecayuphan）颁发聘书。中泰方嘉宾共同为校友会揭牌剪彩。

8月30日下午，继上午的西南大学泰北校友会揭牌仪式之后，来自泰东北各府的30余名西大校友代表齐聚孔敬大学孔子学院含弘讲堂，召开了首届校友座谈会。中国驻泰王国大使馆一等秘书宋若云，西南大学校友总会代表、国际学院党总支书记刘猛，孔敬大学孔子学院中方院长胡琳，西南大学国际学院对外联络部校友办公室主任谷剑飞出席座谈会。

泰东北校友会从今年4月开始筹建，短短四个月内，已有98名注册校友，分布在泰东北20个府，上至府尹、市长，下至刚毕业的西大校友，纷纷踊跃入会。据初步统计，校友们来自泰国的各行各业，有政府公务员、银行职员、商人等，其中大多数是在泰从事汉语教育工作，成为泰国本土汉语教师的中坚力量。

宋若云表示，在海外的西大校友，即是西南大学在世界各国的名片。西南大学泰北校友会的成立，有利于中泰两国的合作关系进一步加强，在“中泰一家亲”的基础上“亲上加亲”。她希望西大泰北校友会打造成一个温馨的大家庭，多组织活动，给在泰国的西大校友带来归属感和幸福感；同时也希望各位校友们积极响应活动，扩大组织力量，进一步促进中泰合作。

据西南大学对外联络部校友办公室主任谷剑飞介绍，西南大学泰北校友会是在海外的校友会中成立级别最高的校友会。由孔敬市市长陈伟坚(TeeasakTeecayuphan)出任首任会长，孔敬府府尹颂萨（SomsakZhangtrekul）担任顾问。西南大学校友总会代表刘猛书记对泰北校友会给予厚望，希望校友会依托当地，开展更多工作，为中泰两国友谊添砖加瓦。

与会校友们深情回顾了在西南大学学习、生活的美好时光，并就今后校友会的活动出谋划策。校友们纷纷表示，此次校友会的成立让他们倍感亲切，不少人驱车四五个小时，从乌汶、武里喃等地赶来参会。不少校友都表示希望回到西南大学继续深造，也表示希望利用各自工作的优势，为西南大学在海外的孔子学院以及西大母校做出贡献。

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