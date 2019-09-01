近日，一本收录了由侵华日军记录的在中国多地实施毒气战作战报告的资料集《迫击第五大队毒气战相关资料》，由日本不二出版社在东京出版发行。

该资料集不仅包含了中日史学界发现的第一份由侵华日军毒气部队——迫击第五大队自己记录的在中国多地使用毒气弹的一手报告影印版，还包含了下达使用糜烂性毒气命令的军事公文、日军进行毒气战的各个作战经过绘图以及日本史学家松野诚也对相关资料进行的解读、论证等。

这本资料集的编纂者以及这批珍贵历史资料的发现者松野诚也从事日本侵华战争研究长达20余年，曾编辑、撰写和出版了多部资料集、专著和论文。今年7月，他将这批历史资料的详细内容与分析汇总成论文，刊登在日本月刊《世界》上，立即引起日本各大媒体与学界的关注。

松野诚也在资料集中写道：“有关日军毒气部队迫击第五大队在中国进行毒气战的史实终于弄清楚了，但这并不是日军毒气战的全貌，我们了解到的只是冰山一角，还有许多史实有待更深入的挖掘。”

不二出版社社长小林淳子对本报记者表示，此次发现的资料对于了解日本侵华战争真相具有重要意义，通过公开出版的形式，把发现的资料留给后世是历史研究学者的使命。“弄清历史真相，以史为鉴，让悲剧不再重演，对于人类未来发展尤为重要。”

不二出版社为揭露日本侵华历史真相作出了不平凡的贡献。该出版社此前已出版31册《十五年战争绝密资料集》和111册《十五年战争绝密资料集》（增补卷），真实记录侵华日军发动九一八事变、七七事变，实施细菌战、毒气战等史实。小林淳子希望通过出版侵华日军一手资料，让包括历史研究学者在内的更多人了解二战期间的真实历史，避免历史悲剧重演。

“在日本国内，出版这种资料集成本高、销量小，还可能面临右翼势力的攻击，可谓难上加难。多年来，不二出版社一直坚持出版日本侵略战争的相关资料，让更多日本民众了解侵略战争真相。”日本明治学院大学国际和平研究所研究员石田隆至在接受本报记者采访时表示，上世纪90年代后半期，日本国内出现了一股强烈的美化侵略战争的历史修正主义倾向。尽管早已发现了制造毒气、使用毒气的命令的历史资料，但一些日本右翼以没发现相关使用毒气的历史资料为由，试图全盘否认侵略战争历史。此次松野诚也发现的一手资料是侵华日军所写的作战报告，粉碎了日本右翼势力美化日本侵略战争诡辩，是日本“制造毒气弹—下达毒气弹使用命令—战场使用—被害”这一完整链条中最关键的一环。

“前事不忘，后事之师。”石田隆至表示，这本资料集的出版对日本历史研究具有示范作用，将推动更多日本民众去发现并公开日本侵华战争的一手资料，弄清日本侵略战争给中国等亚洲各国人民造成巨大伤害的事实。

（本报东京8月31日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月01日 03 版）

(责编：袁勃)