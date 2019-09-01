法国智库年会聚焦中法共同维护多边主义

据新华社巴黎8月31日电 （记者徐永春）在8月30日举行的法国智库展望与创新基金会年会上，法国和中国的政界商界人士共同探讨当今世界多边主义面临的挑战，呼吁中法、中欧加强合作，共同维护多边主义。

在法国西部普瓦捷市举办的该年会期间，法国前总理拉法兰表示，当今世界，美国奉行单边主义导致部分地区和国际局势紧张，多边主义体系受到挑战，部分国际机构权威受到削弱。

拉法兰说：“当今世界各国紧密相连，各国互为消费者和供应商、互相依存又互相竞争、既是伙伴又是对手。因此，开展合作是必然要求，合作才能实现发展。”

他说，中国长期以来坚定支持多边主义，坚持和平发展道路。中国多次强调，世界上没有任何一个国家能够独自获得成功。他呼吁法中和欧中共同应对挑战，携手维护多边主义，创新多边主义机制。

中国全国政协外事委员会副主任、中央外办前副主任孔泉在总结发言时说，中欧都是经济全球化的支持者和贸易霸凌主义的受害者，在反对单边主义、保护主义、维护多边贸易秩序方面存在广泛共识和共同利益。当前形势下，中欧既要为维护开放合作、自由贸易大声疾呼，也要加强战略对接、深化经贸合作，以实际行动为构建开放型世界经济作出贡献。

《 人民日报 》（ 2019年09月01日 03 版）

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