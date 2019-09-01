塞尔维亚总统武契奇会见李斌

新华社贝尔格莱德8月30日电 8月30日，塞尔维亚总统武契奇在贝尔格莱德会见到访的中国全国政协副主席李斌一行。

李斌向武契奇转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿。李斌说，2016年，中塞建立全面战略伙伴关系，翻开了两国关系发展的新篇章。在双方共同努力下，两国政治互信不断加深，务实合作成果斐然。中方愿同塞方一道，积极落实两国元首重要共识，加强共建“一带一路”、中国—中东欧国家合作的战略对接，更好造福两国人民。

武契奇热烈祝贺中华人民共和国成立70周年。他表示，塞尔维亚是中国最真诚的朋友，塞方钦佩中国发展成就，愿加强同中方合作，交流治国理政经验，深化两国全面战略伙伴关系。

李斌还与塞尔维亚国民议会议长戈伊科维奇、副议长阿尔西奇分别会见会谈。

《 人民日报 》（ 2019年09月01日 03 版）

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