关税大棒拦不住中国发展（钟声）

面对美方一些人不断升级经贸摩擦，中方始终坚持站在公道正义一边，彰显以实力和韧性为支撑的充沛底气。中方坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益，坚定维护自由贸易和基于规则的多边贸易体制，在国际社会赢得广泛赞誉。

中国有近14亿人口的大市场，有世界上规模最大的中等收入群体，消费升级正在加速，消费市场潜力巨大，为中国经济高质量发展提供了巨大动力。几天前，美国最大连锁会员制卖场开市客在中国的首家门店开业，生意火爆的程度令西方舆论发出一片惊呼——受中国市场利好因素影响，开市客两天内总市值增加约78亿美元。美国彭博新闻社如是评价：“不管有无贸易战，美国企业都会跟着消费者前往中国。”

中国经济蓬勃发展，使中国成为外国企业无法忽视的投资沃土。“美国企业怎么舍得撤离中国”，这是无数业内外人士的心声。英国《金融时报》报道指出，尽管美方一些人对中国的贸易敌意不断升高，但得益于中国不断扩大的消费市场，美国企业在华投资仍在增长，“与高端制造业相关的《财富》美国1000强公司……都在和中国做生意，并且扩大在华业务”，因为“他们知道，中国将会继续成为世界上最活跃的制造中心”。

中美经贸合作，是以共赢为目标的市场力量所决定的。尽管美方一些人叫嚷要求美国企业撤离中国、让美国经济与中国经济脱钩，但无法逆转要合作、求共赢的时代潮流。美中贸易全国委员会近日公布的调查结果显示，97%的受访美国企业在中国市场盈利。该委员会会长克雷格·艾伦明确表示：“大多数在那里（中国）的美国企业明白，在可预见的未来，中国仍将是全球增长的主要引擎之一。”显然，与中国脱钩，就是与机遇脱钩、与未来脱钩，美国企业比美方一些人看得明白。

看好中国发展前景，重视中国市场机遇，这是世界上大多数企业的共识。近来，“进军中国市场”的新闻颇为引人注目——德国零售业巨头奥乐齐抢滩中国迈新步，日本最大家居连锁店似鸟株式会社宣布到2032年在中国大陆开1000家门店，埃克森美孚公司决定在华建设大型独资石化项目……伴随中国坚定扩大开放的步伐，中国市场的魅力与日俱增，这也是在中美经贸摩擦背景下，中国今年前7个月实际使用外资同比增长7.3%的重要原因。

中国市场的魅力故事，诠释了时与势的逻辑和规律，雄辩地说明，中国前进的步伐无可阻挡。美方一些人逆大势而动的任何企图，都是违背规律的行径，绝不可能得逞。

《 人民日报 》（ 2019年09月01日 03 版）

(责编：袁勃)