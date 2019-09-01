近九成受访美企不愿将业务迁出中国

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美中贸易全国委员会调查显示，87%的受访美国企业表示，他们没有也不打算将业务迁出中国；83%的受访美国企业表示，过去一年他们没有削减或停止对华投资。

美国荣鼎咨询公司的数据显示，今年上半年，美国企业在华投资68亿美元，较过去两年同期均值增长1.5%，逆势上扬。

中国消费增长仍然强劲，许多美国企业正在向中国二三线城市扩张，我们的经验表明，中国政府仍然非常欢迎美国和其他国家投资，并持续创造良好的营商环境。

近日，美国知名会员制仓储连锁超市开市客在中国开设第一家分店，开业首日因客流过大而暂停营业，这让人们再次感受到中国消费市场的蓬勃活力，即便在中美经贸摩擦背景下，中国市场对开市客等国外零售企业仍长期存在巨大吸引力。美中贸易全国委员会日前发布的2019年会员调查显示，97%的受访美国企业在中国市场盈利，中国业务利润率高于总体业务利润率的受访企业占比从2019年的38%跃升至46%，中国依然是美国企业最重要的市场之一。

“大多数在那里（中国）的美国企业明白，在可预见的未来，中国仍将是全球增长的主要引擎之一”

福特汽车公司预计中国将在未来几年成为其林肯系列汽车的最大市场；特斯拉公司正致力于在年底前让其上海工厂投产，使之成为中国首家外商独资汽车工厂；陶氏化学今年6月开始在中国打造新的硅树脂工厂，以满足中国对高性能材料日益增长的需求；星巴克正加大对中国零售咖啡市场的投资……

在当前中美经贸摩擦背景下，美方一些人时而声称“外资正在撤离中国”，时而威胁要“让美国企业撤出中国”，但受到中国不断扩大的消费市场吸引，不少美国企业用实际行动“投票”，加大对华市场深耕。美中贸易全国委员会调查显示，87%的受访美国企业表示，他们没有也不打算将业务迁出中国；83%的受访美国企业表示，过去一年他们没有削减或停止对华投资。美国荣鼎咨询公司的数据显示，今年上半年，美国企业在华投资68亿美元，较过去两年同期均值增长1.5%，逆势上扬。

“没有证据表明我们的成员正在离开中国，美国企业在中国的投资是稳定的。”美中贸易全国委员会会长艾伦对本报记者表示，参与调查的大多数美国企业目前仍致力于深耕中国市场，95%的成员企业在华投资是为了开拓中国市场，而只有不到1/4的企业在华投资是为了出口到其他地区或美国，“大多数在那里（中国）的美国企业明白，在可预见的未来，中国仍将是全球增长的主要引擎之一”。

目前，中国是美国第三大货物出口市场，对美国企业而言，中国意味着庞大的消费市场。艾伦表示，与消费品有关的美国企业在中国一直保持着良好的盈利能力，中国消费者的消费热情很高。美国彭博新闻社报道称，在美中经贸摩擦的背景下，分布于全球各地的美国企业正转移到消费者所在的地方——中国，对许多面临其国内市场饱和的企业来说，中国是实现未来增长的地方，这使中国成为长期投资的目的地。

上海美国商会会长克·吉布斯指出，中国消费增长仍然强劲，许多美国企业正在向中国二三线城市扩张，我们的经验表明，中国政府仍然非常欢迎美国和其他国家投资，并持续创造良好的营商环境。

“对中国输美商品加征关税会损害生产者和消费者的利益，并对美国经济产生不利影响”

美中贸易全国委员会大约有220名成员，包括波音、沃尔玛、亚马逊、通用汽车等知名企业。今年的调查始于6月，历时约三周，共100家企业参与其中。其中，美中经贸关系是2019年在华美国企业最关心的问题，81%的受访企业称，美中经贸摩擦对其在华经营产生了负面影响，这一数字比上一年增加了8%。

近一半受访美国企业表示，加征关税导致的价格竞争力下降、供应链转移以及持续供应的不确定性等因素，使其销售额下降，市场份额被竞争对手占据。“失去市场份额是容易的，重新获得它是极其困难的，而这些成本和代价可能是长期的。”艾伦对本报记者说。

尽管52%的受访美国企业认为今年在华业务营收将比去年有所增长，但只有一小部分人预计2020年收入将增加，“这表明美国政府关税政策的不确定性、贸易冲突等因素对美国企业的商业前景产生了负面影响。”艾伦表示，美国政府的贸易政策给美国经济带来了不确定性，抑制了企业在美国和中国的投资，“现在，我们尤其担心新一轮关税带来的负面影响，特别是对消费品的影响。我们希望两国重返谈判桌”。

数据显示，2018年，美国有36个州对华出口出现下滑，另有7个州的对华出口只有个位数增长。过去10年，有41个州的对华货物出口一直呈上涨趋势，全美50个州的对华服务贸易出口甚至保持三位数的增长。

近日，美国全国零售商联合会、消费者技术协会、设备制造商协会、玩具协会等160多家行业组织联名致信白宫，要求推迟上调中国输美商品关税，这批关税最早将于当地时间9月1日生效。他们表示：“对中国输美商品加征关税会损害生产者和消费者的利益，并对美国经济产生不利影响。”

“强大、繁荣、稳定的中国对美国而言，是一个很好的经济伙伴”

在美中贸易全国委员会今年的调查中，近60%的受访美国企业表示，中国市场的知识产权保护不断完善，是历年该组织成员调查中的最高水平。美国企业将这种改善归功于中国政府越来越重视知识产权保护，以及一系列旨在加强知识产权保护的新法规。95%的受访美国企业表示，他们没有被要求向中国转让技术。

“我们看好中国市场，强大、繁荣、稳定的中国对美国而言，是一个很好的经济伙伴，这是我们双方应该为之努力的目标。”艾伦表示。

（本报华盛顿8月31日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月01日 03 版）

(责编：袁勃)