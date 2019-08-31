百幅水墨庆华诞，中泰情谊谱新篇

人民网曼谷8月31日电（记者 孙广勇）8月30日，泰国宋卡王子大学普吉孔子学院“大美中国”文化体验系列之“庆祝中华人民共和国成立70周年：中国书画名家泰国巡展”开幕式在（普吉市政公园）成功举行。泰国普吉府副府尹谭亚瓦（Mr.Tanyawat Chanpinij）、泰国警察总署第八区副总司令提拉蓬（Mr. Teeraphol Thipcharoen）、中华人民共和国驻泰王国宋卡总领馆驻普吉领事办公室副总领事李春福、卡图市副市长安塔蓬、普吉侨联协会主席陈祖财、宋卡王子大学普吉分校校长林朋、中国城市发展研究院文化艺术院院长刘红选、宋卡王子大学普吉孔子学院中方院长杨文波等出席了开幕仪式并剪彩，普吉当地民众及普吉大中小学师生等近千人到场观展。

庆祝中华人民共和国成立70周年，宋卡王子大学普吉孔子学院联合中国城市发展研究院文化艺术院、卡图市政府、甲米市政府，联合展出位七位中国书画名家（刘红选、许慧彩、张剑锋、王炳增、刘奇新、彭先德、边瑞瑞）的150幅书法、绘画、篆刻作品，在普吉府卡图市博物馆和甲米府安达曼文化中心进行巡回展出。除了为期一周的展览，普吉孔院还邀请参展艺术家开展一系列中华传统书画篆刻讲座，让泰国师生及民众近距离接触和了解中国书画、篆刻艺术。

普吉府副府尹谭亚瓦先生在开幕致辞中说道：“希望通过两国文化的不定期交流，能够最大限度地促进中泰两国人民的友好感情，推进中泰两国安定、发展与繁荣。”

泰国警察总署第八区副总司令提拉蓬先生致辞：“书画展促进民心相通，促进中泰友好关系发展，促进两国人民的了解与互信，预祝本次展览圆满成功！”

宋卡王子大学普吉分校校长林朋先生表示：“艺术就如世代流传的故事一样，艺术就是历史故事的叙述者。本次展览是中泰文化交流的窗口，让人们更了解中国艺术家的思想，同时也给中泰艺术文化交流圈做出了积极的贡献。”

卡图市副市长安塔蓬先生说道：“在地理上，中国和泰国是邻国，无论在风俗还是文化方面都十分接近，中泰文化的交流有助于推动和发展国家文化，是两国文化的重要主题。”

中华人民共和国驻泰王国宋卡总领馆驻普吉领事办公室副总领事李春福先生致辞肯定此次画展在促进中泰人文交流，推动“一带一路”框架下民心沟通，以及推广中文教学和中华文化传播方面的积极作用。

开幕式结束后，到场领导嘉宾与中泰民众移步展区观赏，书法、人物、山水、花鸟、篆刻，画作大气磅礴、种类繁多，使得大家流连忘返。随后参展书画家现场挥毫泼墨，为观展嘉宾与民众近距离展示中国书画创作技法，引得现场阵阵惊呼。

普吉孔院中方院长杨文波博士在媒体采访时说道，中国传统书画艺术，既是民族的，也是世界的。值此中华人民共和国成立70周年之际，普吉孔院邀请中国书画名家来泰展出，开展形式多样的书画展览、艺术讲座、文化体验，旨在促进中泰民间人文艺术领域的交流与了解，促进中泰两国民心相通，为新时代的“中泰一家亲”再谱新篇！

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