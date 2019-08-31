原标题：也门亚丁发生自杀式爆炸袭击致6人死亡

新华社科威特城8月30日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门安全部门官员30日说，也门临时首都亚丁当天发生一起自杀式爆炸袭击，造成包括袭击者在内6人死亡。

也门安全部门官员告诉新华社记者，一名袭击者当天在亚丁市北部一个军事检查站引爆一辆载有炸药的摩托车，造成在检查站执勤的5名隶属也门南方过渡委员会的武装人员当场死亡，袭击者本人也在爆炸中身亡。检查站附近停放的数辆军车在爆炸中损毁。

极端组织“伊斯兰国”当天宣称制造了这起爆炸袭击事件。

近年来，也门内战导致国内局势混乱，“伊斯兰国”在也门活动频繁，多次实施恐怖袭击。

2014年，也门胡塞武装夺取首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特阿拉伯避难。2015年，在沙特主导的多国联军支援下，支持哈迪的政府军和部落武装夺回亚丁省。2017年，遭哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合也门南部26名部落、军政领导人组建南方过渡委员会。近来，也门政府军与南方过渡委员会的武装力量连日激战。

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