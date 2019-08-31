原标题：巴以冲突致75名巴勒斯坦人受伤

新华社加沙8月30日电（记者尚昊 吕迎旭）巴勒斯坦加沙地带卫生部门30日说，加沙地带民众当天与以色列士兵发生冲突，至少75名巴勒斯坦人在冲突中受伤。

巴勒斯坦卫生部加沙地带发言人阿什拉夫·卡德拉当天说，冲突发生在加沙地带东部与以色列交界地区。受伤的75名巴勒斯坦人中，42人被以色列士兵实弹打伤。目前伤者已被送医治疗。

当天，数百名巴勒斯坦民众在加沙地带东部与以色列交界地区举行抗议活动，与以军发生冲突。据以色列媒体报道，巴勒斯坦民众向以军投掷爆炸物，但没有造成以军人员伤亡。

自去年3月30日巴勒斯坦人在加沙地带边境地区开始举行“回归大游行”以来，巴以双方在加沙地带与以色列交界地区冲突不断。据巴方统计，持续冲突已造成300多名巴勒斯坦人死亡、逾3万名巴勒斯坦人受伤。

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