原标题：出访又“放鸽子” 特朗普要应对飓风取消波兰之行

美国总统唐纳德·特朗普原定本周末出访波兰，却在最后一刻取消行程，理由是需要坐镇国内，应对来势汹汹的飓风“多里安”。

特朗普原定31日起访问波兰和丹麦，本月早些时候因打算购买丹麦自治领地格陵兰岛引起的纠纷，宣布推迟对丹麦的访问。

【通话致歉】

特朗普29日在白宫玫瑰园出席一场签字仪式时，向媒体记者宣布最后一刻的计划变动，说：“我们的最优先工作是飓风途经地区民众的安全。”

特朗普原定8月31日至9月2日访问波兰，出席第二次世界大战爆发80周年纪念活动。美国副总统迈克·彭斯将代他前往。

波兰总统办公厅主任克日什托夫·什切尔斯基告诉波兰通讯社，特朗普当天与波兰总统安杰伊·杜达通话，对取消访问表达歉意，说“灾难性”风暴即将到来。

美联社报道，特朗普打算“近期”重新安排他对波兰的访问。这一决定让政府官员猝不及防。白宫官员通常先于总统数周抵达访问地，不少媒体记者已然开拔、前往波兰首都华沙。

此外，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿27日访问乌克兰时说，有意促成乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与特朗普在波兰首次会晤。

这是特朗普最近第二次取消访欧行程。他原定从波兰飞往丹麦首都哥本哈根，对丹麦作首次访问，但因丹麦领导人没有重视美方求购格陵兰岛的打算，特朗普20日经由社交媒体“推特”宣布推迟访问。

【迎战飓风】

特朗普说，他将留在美国，确保合理调配联邦政府资源，以应对飓风“多里安”。他同时经由“推特”提醒民众作好应对准备。

美国国家飓风研究中心29日发布预报，“多里安”9月2日登陆佛罗里达州，届时可能升级为4级飓风，最大持续风速可能达到每小时209公里。

佛州州长罗恩·德桑蒂斯当天宣布扩大进入紧急状态的区域，由原来的26个县扩大至全部67个县，以应对“多里安”。佐治亚州同样位于飓风路线，州长布赖恩·肯普宣布12个县进入紧急状态。

法新社报道，肯普认为，“多里安”可能对美国东南沿海全部地区的居民造成“灾难性影响”。

设在佛罗里达州迈阿密的国家飓风研究中心预估，“多里安”登陆后将在佛州中部徘徊至3日。达到热带风暴强度的大风可能最早8月31日侵袭佛州部分地区。

路透社报道，相关地区最近一次遭遇强飓风是在2004年，“珍妮”登陆圣露西港时为3级飓风。

美国国家航空航天局、美国空军以及商业航天企业太空探索技术公司和蓝色起源公司在佛州中部设有发射场。奥兰多环球影城说，正密切关注飓风。佛罗里达中部大学学生人数位居美国前列，定于30日下午关闭奥兰多主校区。

“多里安”30日早间强度2级，先前经过波多黎各和维尔京群岛时所造成的损害低于预期。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)