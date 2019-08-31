原标题：美军设立太空司令部 将组建第六个军种“太空军”

美国总统唐纳德·特朗普宣布美军设立第11个联合作战司令部，即太空司令部，下一步是组建第六个军种“太空军”。

多名联邦议员和防务专家对组建“太空军”提议颇有微词，认为空军足以承担太空作战职责，组建新军种浪费纳税人的钱，属多余之举。

【逐渐过渡】

特朗普29日在白宫玫瑰园举行的仪式上宣布设立太空司令部。他说，这表明太空在美国国家安全和国防中处于中心地位，太空司令部将确保美国在太空的主导地位“永远不会受到威胁”。

太空司令部因而成为美军第11个联合作战司令部，地位与中央司令部等主要作战司令部持平。 太空司令部第一任司令将由现任美国空军太空司令部“一把手”、四星上将约翰·雷蒙德担任。

太空司令部的职责包括为地面部队提供卫星通信、导航和导弹袭击预警、保护美国太空资产不受别国干扰或破坏。

美联社报道，太空司令部不会马上揽过空军原先承担的大部分太空任务，后者将向前者逐渐交权。

特朗普说，美军设立太空司令部后，下一步将组建太空军，成为陆军、空军、海军、海军陆战队和海岸警卫队以外的第六个军种。

特朗普去年6月下令国防部组建“太空军”。国防部两个月后发布一份15页长建军蓝图，提出设立太空司令部是组建“太空军”的第一步。另据美国空军去年9月公布的一份计划书，“太空军”将配备1.3万人，最初五年预算合计近130亿美元。

【质疑声音】

组建新军种需要得到国会批准。国会现在处于休会状态，共和党和民主党分别把持的参众两院各有一份相关议案，有待弥合分歧。

组建“太空军”在两党中不乏反对声音，前国防部长詹姆斯·马蒂斯是其中之一。马蒂斯认为，空军足以承担现有太空作战职责，组建新军种可能浪费国防经费，导致机构臃肿。

美联社报道，空军所辖太空司令部现在承担美军四分之三以上的太空军事行动。

美国战略和国际问题研究中心太空防务专家凯特琳·约翰逊说，特朗普政府的举动“只是在重组军方内部业已经有的功能”。一些军事分析师说，五角大楼需要协调太空司令部和空军太空司令部可能的功能重叠问题。

约翰逊预期，国会审议2020财政年度国防预算时“可能、但不一定”会批准这一计划。

美国现任国防部长马克·埃斯珀是“太空军”的拥趸。他28日在声明中说，设立太空司令部是向组建“太空军”迈出的“重要一步”。

一些批评人士说，美方这一举动有可能引起太空军备竞赛，加剧太空军事化风险。

美军现有大部分太空力量由总部位于科罗拉多州彼得森空军基地的空军太空司令部指挥。空军太空司令部现有大约3.8万名人员，操控全球定位系统等185个卫星系统，指挥空军网络战。（王宏彬）（新华社专特稿）

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