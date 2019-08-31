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为遏制亚马孙雨林大火 巴西暂停雨林合法烧荒60天

2019年08月31日10:43  来源：新华网
 
原标题：为遏制亚马孙雨林大火 巴西暂停雨林合法烧荒60天

　　巴西政府29日下令，暂停大部分森林合法烧荒，以便遏制亚马孙雨林严重林火。

　　依据巴西法规，获得环境保护部门许可后可以放火烧荒。巴西政府28日下令，暂停大部分烧荒，为期60天。

　　巴西亚马孙雨林今年火灾引起强烈国际反响。巴西国家空间研究所22日发布数据，显示巴西境内今年以来森林着火点超过7.5万处，比去年同期增加85%，逾半数着火点位于亚马孙雨林。

　　每年4月至10月是亚马孙雨林旱季，一些火灾是自然现象。只是，今年火灾数量激增。巴西亚马孙环境研究所说，今年没有出现持续严重干燥天气，火灾多因人为活动导致。

　　亚马孙雨林占世界雨林面积的一半、全球森林面积的20%，生物多样性丰富。

　　法国总统埃玛纽埃尔·马克龙把巴西亚马孙雨林今年火灾称作“国际危机”，提议七国集团峰会讨论。七国集团24日至26日在法国召开。马克龙在会议结束后宣布，七国集团将向亚马孙雨林所处国家提供至少2000万欧元援助。

　　巴西总统雅伊尔·博索纳罗承认巴西缺乏控制火势所需资源，但反对外部干预。

　　巴西总统府27日宣布，巴西政府愿接受其他国家和国际组织捐款，用于灭火。（惠晓霜）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)
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