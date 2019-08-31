原标题：印度二季度经济增速创6年来最低

新华社孟买8月30日电（记者张亚东）印度中央统计局30日公布的数据显示，今年第二季度印度经济增速仅为5%，远低于市场预期，为2013年第一季度以来的最低水平。

数据显示，工业和农业产出增长大幅放缓是二季度印度经济增速下降的主要因素。其中，制造业当季仅增长0.6%，大大低于去年同期的12.1%。

印度经济去年第二季度增长8%，增速随后持续下降，今年第一季度降至5.8%。市场普遍预计今年第二季度印度经济增速会低于5.8%，多数经济分析机构的预期为5.5%左右。

分析人士认为，导致印度经济持续放缓的主要原因是结构性问题，印度需要加大改革力度才能重振经济。

自今年2月份开始，印度央行已经四次降息以提振经济。由于经济增速继续下降，加上通胀压力不大，市场预期印度央行或将在10月份再次降息。

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