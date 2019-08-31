美国财长考虑发行超长期国债 华尔街对此反应冷淡

美国财政部正“非常认真地考虑”发行超长期国债。
财政部长史蒂文·姆努钦向彭博社记者披露上述信息，说“如果条件合适，我预期我们会利用长期借贷完成那项（计划）”。
姆努钦28日接受采访，说财政部官员当天早些时候开会，商讨发行50年期或100年期国债的可能性。
姆努钦说，“现在评议我们（是否决定发行）的结论为时过早”，财政部“正积极探讨且非常认真地考虑”发行的可能性。
因利率处于低位，部分业内人士将现在视为美国发行超长期债券工具的窗口期，但华尔街反应冷淡。
发行超长期国债的想法至少可回溯至2009年，近期受到美国财政部关注。姆努钦2017年就任伊始便考虑发行超长期国债，与财政部借贷顾问委员会磋商后搁置计划。美国财政部过去10年间4次考虑发行超长期国债，但财政部借贷顾问委员会始终对超长期债券缺乏热情。
超长期国债可能因经济周期面临需求涨跌。债券收益率高会激发投资者热情，但在经济低迷且利率处于降息通道时，投资者需求可能大幅降低，因而推高政府的借贷成本。
姆努钦同时就美债收益率“倒挂”作回应。“倒挂”指美国短期国债收益率高于长期国债收益率的反常状态，被视作美国经济即将进入衰退的预警信号。美国联邦储备委员会数据显示，2年期与10年期国债收益率已“倒挂”。
姆努钦不认为“倒挂”预示经济衰退。他说，如果市场普遍预期美联储即将调低短期利率，投资者会选择购买较长期债券，这“可能导致收益率曲线扁平或‘倒挂’”。“市场调整速度快于美联储。”（海洋）【新华社微特稿】
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