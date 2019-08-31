人民网>>国际

美国财长考虑发行超长期国债 华尔街对此反应冷淡

2019年08月31日10:40  来源：新华网
 
原标题：美国财长考虑发行超长期国债 华尔街对此反应冷淡

　　美国财政部正“非常认真地考虑”发行超长期国债。

　　财政部长史蒂文·姆努钦向彭博社记者披露上述信息，说“如果条件合适，我预期我们会利用长期借贷完成那项（计划）”。

　　姆努钦28日接受采访，说财政部官员当天早些时候开会，商讨发行50年期或100年期国债的可能性。

　　姆努钦说，“现在评议我们（是否决定发行）的结论为时过早”，财政部“正积极探讨且非常认真地考虑”发行的可能性。

　　因利率处于低位，部分业内人士将现在视为美国发行超长期债券工具的窗口期，但华尔街反应冷淡。

　　发行超长期国债的想法至少可回溯至2009年，近期受到美国财政部关注。姆努钦2017年就任伊始便考虑发行超长期国债，与财政部借贷顾问委员会磋商后搁置计划。美国财政部过去10年间4次考虑发行超长期国债，但财政部借贷顾问委员会始终对超长期债券缺乏热情。

　　超长期国债可能因经济周期面临需求涨跌。债券收益率高会激发投资者热情，但在经济低迷且利率处于降息通道时，投资者需求可能大幅降低，因而推高政府的借贷成本。

　　姆努钦同时就美债收益率“倒挂”作回应。“倒挂”指美国短期国债收益率高于长期国债收益率的反常状态，被视作美国经济即将进入衰退的预警信号。美国联邦储备委员会数据显示，2年期与10年期国债收益率已“倒挂”。

　　姆努钦不认为“倒挂”预示经济衰退。他说，如果市场普遍预期美联储即将调低短期利率，投资者会选择购买较长期债券，这“可能导致收益率曲线扁平或‘倒挂’”。“市场调整速度快于美联储。”（海洋）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved