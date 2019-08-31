原标题：德国法兰克福迎来“中国节”

新华社法兰克福8月30日电（记者沈忠浩 左为）德国法兰克福市30日迎来“中国节”。市中心卫戍广场上的戏曲、武术、民族歌舞、书画、剪纸、茶艺等富有中国传统文化特色的表演以及中国美食展吸引了大量当地民众。

法兰克福市政府代表克劳斯·默比乌斯在当天举行的开幕式上说，近年来，越来越多的中国游客走进法兰克福，在此生活的华侨华人已成为法兰克福重要的组成部分。希望法兰克福市民和游客可以通过“中国节”更加了解和喜爱中国这个充满魅力的国度。

本次“中国节”活动由中德莱美文化艺术协会、欧洲时报文化传媒集团、中国驻法兰克福旅游办事处、德国华侨华人联合会联合主办，为期3天，卫戍广场主舞台上将演出近百个中国文艺节目，包括四川省侨联“亲情中华·美丽四川”艺术团带来的诗乐舞《大国芬芳》。

中国驻法兰克福总领馆副总领事卢奇志表示，法兰克福在中德关系中扮演着重要角色。法兰克福的华侨华人为促进中德关系、传播中国文化做出了重要贡献。

“今天的活动是一个文化交流的好机会。”19岁的德国女孩阿莱西娅告诉新华社记者，她特别喜欢中国武术，很想去中国的少林寺看一看。

欧洲时报文化传媒集团总裁、《欧洲时报》社社长张晓贝说，期待“中国节”为德国华侨华人带来家乡味道，增加德国民众对中国文化的切身体验，增进两国人民的了解和友谊。

(责编：崔越、刘洁妍)