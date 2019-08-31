全丹学联举办首届中国留学丹麦博士生论坛

人民网哥本哈根8月30日电 日前，由丹麦中国学生学者联谊会（简称全丹学联）举办的“庆祝新中国成立70周年——丹麦中国博士生论坛”活动在中国驻丹麦大使馆成功举行。

冯铁大使与参会人员合影（李严摄）

中国驻丹麦王国冯铁大使，科技参赞彭斯震，教育组邓理明老师，全丹学联主席董国位等嘉宾出席了本次论坛并致辞。来自哥本哈根大学、丹麦科技大学、哥本哈根商学院以及奥胡斯大学的近40位各学科领域的中国在读博士生济济一堂。

本届博士论坛以“谋创新就是谋未来”为主题，围绕能源环境和生命科学开展。涉及学科覆盖：环境，材料，能源，食品，生命与医学等多个专业。

首届丹麦中国博士生论坛（王丰摄）

论坛开始，全丹学联主席董国位代表主办单位欢迎大家参加首届博士论坛，希望将博士论坛搭建成为推动中丹科技合作与进步的桥梁。彭斯震参赞就中国科技创新发展70年发表了热情洋溢的致辞，从中国科技发展概况和国内科技创新政策方面简要介绍了中国科技发展70年的成就。目前，愈发紧密的中丹项目联系为未来的科技合作打下了坚实的基础，也为中国和丹麦之间提供了更多的合作机遇。

彭斯震参赞发言（王丰摄）

全丹学联主席董国位致辞（李严摄）

丹麦科技大学张春雷，周光妮，孟易辰以及奥胡斯大学梁川州四位博士深入浅出的介绍了能源与环境等方面的前沿应用。哥本哈根大学李倩，黄楚楚，李知泉，牛丽丽和张程五位博士围绕生命科学领域就自己的研究课题进行了生动活泼的介绍。报告结束，在场师生纷纷提问讨论，气氛热烈。

旅丹教授代表发言（李严摄）

在中华人民共和国成立70周年即将到来之际，由彭斯震参赞主持了“我与祖国———庆祝中华人民共和国成立70周年”座谈会在论坛结束后举行。丹麦科技大学黄晓旭，侯晓琳，房磊三位教授与哥本哈根大学张国捷，余武胜两位教授结合各自科研工作与个人旅丹经历畅谈体会，忆古思今，抒发对祖国母亲的热爱之情，盛赞70年来祖国取得的进步与成就。学生学者纷纷表示，留学生作为站在对外科研交流的第一线人员，将牢记为祖国科技发展事业奋斗的重任，认真做好本职科研的同时，为祖国科技交流与合作做出自己的贡献，不辜负祖国和人民的重托。同时，作为中外文化沟通的直接桥梁，来自哥本哈根商学院的董国位以及来自哥本哈根大学的黄楚楚，舒楠，蔡桓和许树奇五位博士生代表也表示了在工作学习中积极宣传中国文化与当代国情，争取打破偏见，树立中国新形象的决心。

冯铁大使致辞（李严摄）

冯铁大使最后表示，新中国成立70年以来，发展日新月异。青年学生学者承载着祖国科技事业的未来，希望大家牢记科研使命，继承优良传统，坚定信念，胸怀祖国，脚踏实地，恪尽职守，在勤奋工作、拼搏奉献中实现人生价值。（周明月）

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