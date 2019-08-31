原标题：升级贸易摩擦于事无补，互利共赢才是正道

贸易战没有赢家，升级摩擦解决不了经贸问题。如果有人总想通过不断升级经贸摩擦来迫使中国就范，注定失败。中方不可能在极限施压面前让步，这是不以任何人的意志为转移的必然。

人民日报30日刊发钟声署名文章《升级摩擦于事无补》对美方不断升级经贸摩擦的行径再次进行了批驳。

文章说，观察中美经贸摩擦，从来不难发现彼此“对撞”的信息。理性与非理性的较量，成为中美经贸摩擦最明显的特点。

当地时间8月28日，美国政府再次宣布对中国商品分阶段加征关税。同一天，超过160家美国商业组织组成的“美国自由贸易联盟”联名致信美国领导人，要求立即推迟对中国商品加征的所有关税。

透过一个又一个回合，成堆的问号摆在人们面前：美方一些人要解决的问题究竟是什么？解决的办法在哪里？美方一些人执意不肯走回正轨，究竟想干什么？……理智告诉世人，以加征关税相威胁、不断升级经贸摩擦的行径，不仅无益于解决中美经贸问题，还给解决问题不断制造新的困难。

8月30日上午，在武汉大学国际法研究所举行的“中国践行国际法治研讨会”上，与会专家也对美方一些人发起和升级经贸摩擦的行径进行深入解读，与会专家认为，美方这些人的做法严重违反包括世界贸易组织（WTO）规则在内的国际法规则，破坏国际法治和国际贸易秩序；中国自加入WTO以来，一直全面履约承诺，面对美方一些人的无端指责和挑起的贸易摩擦，中方采取的反制措施，是有充分国际法依据的。中国坚定支持多边贸易体制，坚决反对单边主义和霸权主义，是国际法治的坚定维护者和建设者。

经贸摩擦的原点，貌似就是美方一些人视贸易逆差为绝对威胁，只有美元哗哗流入才叫公平。但是，经过一通打斗之后，美元去哪儿了？加征关税，物价上涨，美国民众兜里的美元正止不住地流出。美国《外交政策》网站刊发的文章还给出新的视角是：“鲜为人知的是，真正大幅减少的不是贸易，而是中国在美国的投资。”法新社的报道指出，美国对中国商品加征关税不会解决贸易逆差问题。

29日，美国商务部宣布，下调今年第二季度美国国内生产总值增长率的数字。分析认为，这是由于美国经济受到其贸易政策不确定性的冲击。同时，美国多个行业协会最近几天接连发出呼吁敦促美国政府取消对中国加征关税。

美国商务部公布的修正数据显示，今年第二季度美国实际国内生产总值按年率计算增长2%，比此前公布的首次预估值下调了0.1个百分点，也低于第一季度的3.1%。分析人士认为，由于贸易政策及其不确定性对美国经济造成冲击，加上减税政策的刺激效果已基本消失殆尽，今年美国经济增长放缓或成定局，预计全年增长率约为2.5%，低于政府设定的3%的增长目标。

美国全国纳税人联盟29日在其官网上发文指出，美国贸易政策已经深陷困境，对华加征关税不仅无效而且反噬美国经济。

美国200多家鞋类制造商和零售商28日致信美国政府称，加征关税将使美国消费者每年多支出40亿美元，进一步增加经济衰退的风险。据介绍，目前美国进口自中国的鞋类商品关税税率平均为11%，美方进一步加征关税后，部分鞋类的关税税率将高达67%。

同时，包括美国全国零售业协会、机械制造业协会等在内的约160个行业协会28日也发出呼吁，要求美国政府推迟对中国输美商品加征关税的政策。信中指出，加征关税会伤害美国劳动者和消费者，并对美国整体经济形势产生不利影响。

美中贸易全国委员会29日发布的“2019年度会员调查”显示，绝大多数美国企业在华经营实现盈利，中国仍然是大多数受访企业优先考虑的市场。根据这份调查报告，97%的受访美国企业2019年在华盈利，该比例与去年持平，维持在10年以来的高位。

30日出版的经济日报发表评论文章《“中国市场”是我们应对挑战的底气所在》。

文章指出，哪里营商环境好，企业就去哪里投资。这是市场经济，也是经济规律。中国消费者对于高品质产品的巨大需求将是常态，中国越来越大的购买力将是常态，中国不断集聚放大的市场潜力也将是常态。这就是中国经济的魅力所在，也是我们应对一切挑战的底气所在。

我们反复要强调的是，互利共赢，才是顺应时代潮流的选择。解决中美经贸问题，必须着眼中美双方共同利益，拿出解决问题的诚意与行动，切实为双方在平等和相互尊重基础上进行磋商创造条件，而不是在错误的道路上越走越远。中方始终认为，用冷静的态度进行磋商与合作，才是真正解决问题的正确路径。这种理性的力量，才是中美两国人民和世界人民所欢迎的。

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