中国驻挪威大使易先良向挪威国王哈拉尔五世递交国书

人民网奥斯陆8月30日电 8月29日，中国新任驻挪威王国特命全权大使易先良在挪王宫向挪威国王哈拉尔五世递交国书。双方就中挪关系发展等进行了亲切友好交谈。

易大使转达了习近平主席对哈拉尔五世国王的亲切问候，并表示，在习主席和国王陛下的关心和指导下，中挪关系呈现出持续向好的发展局面。去年10月，陛下成功对中国进行国事访问，同习近平主席就发展新时期中挪关系达成重要共识，为两国关系发展作出了政治引领和战略规划。中挪两国虽体量不同、文化各异，但在发展上各有优势，在推崇多边主义、应对全球性挑战和维护世界和平等方面拥有诸多共识，应当互学互鉴，深化合作，携手构建人类命运共同体。作为新任中国驻挪大使，我将积极落实两国元首共识，推动中挪关系在新时期持续健康稳定发展。

哈拉尔五世国王请易大使转达他对习近平主席的亲切问候和良好祝愿，欢迎易大使履新。他深情地回顾了去年访华时的情景及对中国快速发展的深刻印象，并表示，当前挪中关系顺利发展，双方各领域交流日益密切。挪方高度重视发展对华关系，期待两国不断扩大共识，深挖合作潜力，丰富合作内容，更好造福两国民众。

易大使于7月1日抵达挪首都奥斯陆履新，7月4日向挪外交部礼宾司递交国书副本。（诺彦）

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