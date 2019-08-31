人民网>>国际

中国公民巴西被刺案一嫌犯被捕 为无业游民

宋焕钰

2019年08月31日07:30  来源：央视新闻客户端
 
原标题：里约中国公民被刺案一嫌犯被捕

　　△中国公民被刺现场 图片来自网络

　　据当地媒体报道，29日，巴西警方逮捕了参与刺死中国公民的一名嫌犯。该嫌犯为里约无业游民，9天前刚刚从监狱释放。巴西警方还通缉了这起案件的另外两名嫌犯，并希望民众能提供更多嫌犯信息。

　　事件回顾：

　　当地时间8月28日晚，里约市发生一起恶性治安案件，造成中资企业员工一死一伤。据了解，28日晚10时许，三名某中企员工在里约市伊帕内玛海滩散步时突遇3名歹徒持刀抢劫。据当地媒体报道，三名中企员工在遭到抢劫时，有反抗行为。歹徒用刀具将一人刺死，一人刺伤。

　　中国驻里约总领馆郑重提醒中国公民、中资企业和机构以及旅巴中国游客：里约治安形势严峻，科帕卡巴纳、伊帕内玛海滩等著名旅游景点不时发生犯罪团伙持枪械盗抢案。请务必提高安全防范意识，时刻保持警惕，尽量避免夜间外出活动和海滩散步。（央视记者 宋焕钰）

 

(责编：袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved