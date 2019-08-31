中国公民巴西被刺案一嫌犯被捕 为无业游民

原标题：里约中国公民被刺案一嫌犯被捕

△中国公民被刺现场 图片来自网络

据当地媒体报道，29日，巴西警方逮捕了参与刺死中国公民的一名嫌犯。该嫌犯为里约无业游民，9天前刚刚从监狱释放。巴西警方还通缉了这起案件的另外两名嫌犯，并希望民众能提供更多嫌犯信息。

事件回顾：

当地时间8月28日晚，里约市发生一起恶性治安案件，造成中资企业员工一死一伤。据了解，28日晚10时许，三名某中企员工在里约市伊帕内玛海滩散步时突遇3名歹徒持刀抢劫。据当地媒体报道，三名中企员工在遭到抢劫时，有反抗行为。歹徒用刀具将一人刺死，一人刺伤。

中国驻里约总领馆郑重提醒中国公民、中资企业和机构以及旅巴中国游客：里约治安形势严峻，科帕卡巴纳、伊帕内玛海滩等著名旅游景点不时发生犯罪团伙持枪械盗抢案。请务必提高安全防范意识，时刻保持警惕，尽量避免夜间外出活动和海滩散步。（央视记者 宋焕钰）

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