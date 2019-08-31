中国公民巴西被刺案一嫌犯被捕 为无业游民

△中国公民被刺现场 图片来自网络
据当地媒体报道，29日，巴西警方逮捕了参与刺死中国公民的一名嫌犯。该嫌犯为里约无业游民，9天前刚刚从监狱释放。巴西警方还通缉了这起案件的另外两名嫌犯，并希望民众能提供更多嫌犯信息。
事件回顾：
当地时间8月28日晚，里约市发生一起恶性治安案件，造成中资企业员工一死一伤。据了解，28日晚10时许，三名某中企员工在里约市伊帕内玛海滩散步时突遇3名歹徒持刀抢劫。据当地媒体报道，三名中企员工在遭到抢劫时，有反抗行为。歹徒用刀具将一人刺死，一人刺伤。
中国驻里约总领馆郑重提醒中国公民、中资企业和机构以及旅巴中国游客：里约治安形势严峻，科帕卡巴纳、伊帕内玛海滩等著名旅游景点不时发生犯罪团伙持枪械盗抢案。请务必提高安全防范意识，时刻保持警惕，尽量避免夜间外出活动和海滩散步。（央视记者 宋焕钰）
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】