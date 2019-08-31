2019中国广东（越南）进出口商品交易会8月28日至30日在越南河内国际会展中心举行，近300家企业参展，涵盖电子电器、机械设备和建材五金等多个领域。智能穿戴设备、扫地机器人、无人机等一大批优质“中国智造”商品为越南消费者带来诸多惊喜。

据介绍，这是广东联合香港、澳门首次在越南举办的高品质商品交易会，粤港澳大湾区成为会场内外的高频词。“出口+进口”“贸易+投资”成为本次交易会的一大亮点。广东省副省长欧阳卫民表示，广东正与香港、澳门共同推进粤港澳大湾区建设，打造中国进一步深化改革开放、加快实现高质量发展、在更高水平上参与国际经济合作的重大平台。

越南工贸部副部长杜胜海表示，希望越中两国企业充分利用交易会这一平台，深入交流对接，“共商在贸易、投资、旅游等领域的合作机会，实现互利共赢，为促进越中合作注入新动力”。

随着共建“一带一路”的推进和中国—东盟自由贸易区的全面建成，中国已成为越南最大的贸易伙伴和第一大进口来源地。其中，广东与越南2018年的进出口额就达371.6亿美元，占中越两国贸易总额的1/4强。中国驻越南大使熊波表示，今年以来，在国际经济形势复杂演变，国际贸易秩序受到单边主义、保护主义严重冲击的背景下，中越经贸投资合作保持良好势头。据中方统计，今年前7个月，中越双边贸易额达到827亿美元，同比增长6.3%，越南继续保持中国在东盟最大贸易伙伴地位。

作为越南的重要贸易伙伴，中国多次强调不追求中越贸易顺差，并一直采取切实举措，鼓励更多中企增加对越南优质产品的进口。以广东为例，近5年来，广东与越南的贸易额年均增长约25%，其中广东对越南进口年均增长达38%。

为了让更多越南优质商品有机会进入中国市场，本次交易会还在中心位置设立越南展区。来自粤港澳三地的买家与越南企业对接，大米、咖啡、橡胶、手工艺品等越南商品，将有机会走进更广阔的中国市场。越南北方第一食品集团销售经理黎小恒对记者说：“我们公司每年向中国出口优质大米近10万吨，特别是越南的长粒米，深受广州、深圳等地消费者喜爱。我们非常看好粤港澳大湾区的巨大市场。”

越南国际资产发展公司副总经理阮进勇希望成为中国一个扫地机器人品牌的越南总代理。他说：“越南消费者，特别是年轻人，对中国制造越来越认可，越来越多的中国高科技产品让我们的工作生活更智能。与此同时，中国也不断增加对越南产品的进口，我为中国市场持续向世界开放点赞。”

（本报河内8月30日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月31日 03 版）

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