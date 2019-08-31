“独断专行的做法正推高美国经济成本”

美国人阿德里安·萨夫丘克喜爱啤酒，经营了10年的家庭酿酒作坊。当他和妻子达拉决定创办一家公司时，很自然地计划在南卡罗来纳州的默特尔海滩开一家酿酒厂，起名为“潮汐溪啤酒厂”。为此，他们准备了两年，去年租了一处房产，正在办理合同和许可手续。然而，美国政府对中国输美商品加征关税，让萨夫丘克一家的计划受到影响，酿酒厂的开业不得不从今年秋天推迟到明年第一季度，招聘岗位也要削减。

“我原本计划从中国订购价值约30万美元的酿酒设备，但美国政府的关税政策一来，计划只好取消。”萨夫丘克告诉本报记者，在对多家酿酒设备进行比较后，他发现中国产品是性价比最高的，但美国政府将对这些设备加征15%的关税，这对家庭酿酒作坊这样的中小企业来说是一笔巨大的负担。萨夫丘克也考虑了其他选择，但最终发现，从德国等其他国家采购设备成本太高，且交货周期长；从美国国内制造商那里订购设备，在预算有限的情况下，选择太少。

萨夫丘克说，自由贸易为促进全球繁荣发挥了重要作用，然而美国政府目前的关税政策“无理、生硬”“对美国企业和经济发展没有好处”“无论如何，加征关税的成本必须被消化。要么股东赚得更少，要么我付给员工的工资更少，要么我向客户收取更高的费用”……

萨夫丘克的遭遇只是美国众多中小企业遭遇的缩影。受美国政府关税政策影响，它们不得不面临更高的经营成本，经营情况举步维艰，甚至不得不选择关张。

“贸易战没有赢家，美国是最大的输家。”美国彭博经济研究近日在分析了70万个贸易数据点后发现，在纳入加征关税范围的中国输美商品中，很多中国商品在供应上占据支配性地位，甚至约40%是中国出口量占全球出口总量半数以上的商品，这意味着美国进口商很难或根本找不到替代品，而美国进口商多数选择不再进口。彭博经济学家梅瓦·卡曾和杰米·拉什撰文指出，鉴于中国的进口渠道相对更加多元化，面对贸易战带来的进口供应中断，中国经济会显现出更大的韧性。

受经贸摩擦影响，越来越多的美国民众对经济的信心下滑。8月28日，美国昆尼皮亚克大学公布的最新民调显示，37%的美国民众认为，美国经济正变得越来越糟，另有41%的人认为美国政府的政策正在损害美国经济。昆尼皮亚克大学民调专家玛丽·斯诺表示，随着美中经贸摩擦升级，人们对经济的信心正在下降。“美国政府对中国输美商品加征高额关税，这种独断专行的做法正推高美国经济成本，并可能最终威胁到全球繁荣。”兰德公司国际副总裁查尔斯·里斯表示。

（本报华盛顿8月30日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月31日 03 版）

(责编：袁勃)